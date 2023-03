Manuel Diemb, der Mann des Tages

Von: Andreas Mayr

Ein neuer Knipser wurde gesucht, Manuel Diemb (3. v. l.) wurde gefunden: Nach einem verrückten Fußballderby jubelt der Doppeltorschütze im Kreis seiner Mannschaft. © Andreas Mayr

Der TSV Murnau gewinnt ein vogelwildes Duell in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern Süd gegen den 1. FC Penzberg - auch dank Schützenhilfe des Gegners.

Murnau – Sie mussten ihn schon überreden, in den Siegerkreis zu treten. Aber es gab kein Entkommen für Martin Wagner, Trainer der Murnauer Fußballer. Nicht an diesem Samstag. Mit der Tochter auf den Schultern feierte er seinen ersten Sieg als TSV-Coach, einen Derbyerfolg noch dazu –- und den in einem vogelwilden Duell samt Roter Karte, Torhütern mit Flutschfingern und zwei Murnauer Helden, die in dieser Saison nun wahrlich nicht oft im Rampenlicht aufgetreten waren. 3:2 hieß es am Ende für Murnau, wobei dieses torreiche Ergebnis nicht im Ansatz auszudrücken vermochte, was da wieder los war.

Manuel Diemb: Vom Verteidiger wieder zum Stürmer

Manuel Diemb hielt es nach dem Schlusspfiff nicht mehr auf den Beinen. Er streckte alle Viere von sich, erwartete Physiotherapeut Felix Ehrlich für eine kleine Erst-Massage auf dem Kunstrasen. Der Mann des Tages hatte seinen Tank bis zur Reserve aufgebraucht. Unter Trainer Sven Teichmann war er von vorne nach ganz hinten, in die Innenverteidigung, verfrachtet worden. Die neue Rolle erfüllte er gut. Doch weil in Murnau die Stürmernot ausgebrochen ist, braucht es neue Knipser. Also schickte Wagner Diemb an vorderste Front. „Aus der Historie raus eine logische Idee“, sagt der Coach. In der Aufstiegssaison gehörte Diemb als Mittelfeldantreiber mit 14 Toren zu den besten Schützen beim TSV. „Ich glaube, dass das voll aufgegangen ist.“ Zwei Tore inklusive Siegtreffer, dazu ein geschickter Verteiler der Bälle – „das hat er bärenstark gemacht“, lobt Wagner. Den zweiten Helden habe er quasi gerade erst kennengelernt, scherzt der Coach. Offensivjoker Lukas Streicher hat in der Hinrunde lange krank gefehlt, tastet sich langsam zurück. Gegen Penzberg nutzte er einen Patzer von Torwart Daniel Baltzer, der den Ball nicht fangen konnte.

Penzberg mit zwei krassen Aussetzern

Die Murnauer Heldentaten in Ehren: Dieses Lokalduell lässt sich auch an einem anderen Erzählstrang aufziehen. Denn mindestens genauso, wie Murnau sich dieses Spiel noch krallte, verlor es der FCP mit zwei krassen Aussetzern bei eigener 2:1-Führung. Erst Baltzers’ Fehlgriff, kurz danach Mirko Ramcics Fehlpass beim Sololauf – beide Situationen verwertete Murnau gnadenlos. „Das ist schwer in Worte zu fassen. Bitter und unnötig“, sagt Gästetrainer Simon Ollert zu den spielentscheidenden Szenen. Enttäuscht verließ er das Sportgelände. Weil seine Mannschaft nach dem frühen Rückstand (2. Minute/Diemb) nicht so viel falsch gemacht hatte.

Penzberg auch mit einem Mann weniger das bessere Team

Die Gemüter erhitzte die Rote Karte von Michael Wiedenhofer. Einen Gegenstoß unterbrach er per Kung-Fu-Kick gegen Diemb in den Brustbereich. „Da gibt’s null Komma null Diskussion“, fand Wagner. Für überzogen hielt Ollert den Platzverweis. „Zehn Minuten hätten auch gereicht. Schade, dass der Schiedsrichter kein Feingefühl gezeigt hat.“ Wirklich Auswirkungen auf das Geschehen auf dem Feld hatte der Ausschluss nicht. Selbst in Unterzahl stellte Penzberg das reifere, präsentere und spielerisch bessere Team. „Echt gut gemacht“, sagt Ollert. Teilweise habe man zu zehnt dominiert. Kollege Wagner störte es, dass Murnau selbst in Überzahl zu grobschlächtigen Methoden wie langen Bällen griff. „Wir trauen uns nicht, unser Spiel durchzuziehen. So war jeder dritte Ball weg.“ Verunsicherung und das Fehlen der Offensivgenies Kutter und Adelwart machten sich da bemerkbar.

Flutschfinger auf beiden Seiten

Nach einem Eigentor von Stefan Schwinghammer, der eine Flanke durch die Finger flutschen ließ, sah’s duster für Murnau aus. „Das wird dem Stefan noch nie passiert sein“, glaubt Wagner. Weil aber auch sein Gegenüber nicht fehlerlos blieb, kämpfte sich der TSV zurück. Wagner war daher voll des Lobes über die Nehmerqualitäten. „Dass wir uns gemeinsam aus der Patsche ziehen, ist reif und zeigt, was das für ein Team ist.“