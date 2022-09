Mauertaktik und Thomas Albrecht - Torjäger schießt Krün kurz vor Schluss zum Sieg

Von: Andreas Mayr

Teilen

Mann des Tages beim SV Krün: Thomas Albrecht. F: AM © Andreas Mayr

Der SV Krün konnte den ersten Sieg der Saison feiern. Gegen den SV Uffing brachte Krüns Torjäger Thomas Albrecht die Hausherren kurz vor Schluss in Führung.

Krün – Der Magie dieser Abendspiele im Isartal ist nur schwer bei zu kommen. Stephan Benz hat auch keinen Ansatz, warum sich seine Spieler freitags zur später Stunde stets in Mentalitätsmonster verwandeln. Den aktuellen Fall erklärt er mit einem Namen: Thomas Albrecht. Der Stürmer hat nämlich Freitagabend deutlich öfter Zeit als an den Wochenenden.

Gegen Uffing „kommt er einfach und macht Albrecht-Sachen“, sagt sein Trainer beim SV Krün. In Minute 86 kam er mit dem Kopf zum Ball, den Moritz Frank aus der eigenen Hälfte mit dem Vollspann nach vorne geprügelt hatte. Aber was heißt schon Kopf? „Halb Ohrwaschel, halb Kinn“, sagt Benz. Der Ball senkte sich über SVU-Torwart Ferdinand Renner, der nicht glücklich bei der Szene aussah. Das 1:0 und der einzige Treffer des Tages.

Der erste Sieg in der neuen Klasse war aber in Wirklichkeit einer der Abwehr. Florian Neuner hat im Amateurbereich nun wahrlich viel mitgemacht. Aber zwei Fünferketten zur Absicherung sind ihm praktisch noch nie untergekommen. „Die wollten gar nicht angreifen.“ Wenn es sein Team in den seltenen Fällen einmal schaffte, an den Rand des Sechzehners zu gelangen, belagerten dort sechs, sieben Krüner den Raum. Gewiss mag der Aufsteiger gerade den destruktivsten Fußball der Region spielen, aber ihm bleibt keine Wahl. Im Oktober verschärft sich die Lage noch mehr, zwei Hochzeiten stehen an, man hat schon ein paar Oldies zum Aushelfen überredet, die einige Jahre nicht mehr gekickt haben. „Ich kann mir vorstellen, dass wir die Fünferketten noch öfters zu sehen bekommen“, betont Benz.

Thomas Albrecht erzielte das Tor des Tages. FOTO: AM © AM

Uffing hingegen starb in Harmlosigkeit, wie Neuner beklagt. 90 Minuten Ballbesitz, aber kaum ein gefährlicher Schuss. „Das ist eine Kopfsache.“ Mit Felix Hoffmann kämpft einer seiner stärksten Angreifer mit den Langzeitfolgen einer Corona-Infektion. Probleme mit der Lunge plagen ihn. „Das ist abartig, er fehlt uns brutal.“ Als Hoffmann für wenige Minuten am Ende reinkam, rührte sich gleich etwas. In dieser Phase traute sich auch Krün sukzessive mehr, stellte erst einen, dann zwei Stürmer vorne ab. Einer davon war Albrecht, der Siegtorschütze, über den Benz nur eines sagen kann: „Unglaublich, der Mensch.“ (am)

SV Krün – SV Uffing 1:0 (0:0)

Krün: Lutz – M. Schmidt, Sander, Ceeh, Tiefenbrunner, A. Schmidt, Sellmaier, Frank, Pogrzeba, Weiss, Morgan – Eingewechselt: Albrecht, Fichtl; Uffing: Renner – Wiehle, Schweiger, Resch, Englbrecht, Jarosch, Gerg, Strauß, Mayr, Flöß, Sternkopf – Eingewechselt: Hoffmann, Schütz, Popp, Reising; Schiedsrichter: Michael Axthaler (FC Bad Kohlgrub); Zuschauer: 50; Tore: 1:0 Albrecht (86.) phi