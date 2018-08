Maxi Berwein: Darum habe ich keine Angst vor einem Einbruch

Stürmer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen im Interview

von Nico-Marius Schmitz schließen

Neun Spiele in neun Toren, Maxi Berwein führt derzeit die Torschützenliste der Landesliga Südwest an. Im Interview spricht der Stürmer über den starken Saisonstart mit Garmisch-Partenkirchen, einen möglichen Einbruch und seine Zukunft.

34 Tore und 18 Vorlagen in 32 Spielen. Das sind die starken Statistiken des Maxi Berweins seit Beginn der Saison 2017/18. Doch nicht nur individuell, sondern auch mit dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen läuft es für Berwein.





Servus Maxi, ihr steht als Aufsteiger mit 16 Punkten auf dem vierten Rang. Hast du mit so einem starken Start gerechnet?

Gleich mal eine schwierige Frage am Anfang. Dadurch, dass wir in die Landesliga Südwest eingruppiert wurden, war es ziemlich schwierig vor der Saison ein Statement zu treffen, wie wir nach den ersten Spieltagen dastehen werden.

Ich persönlich hatte ein richtig gutes Gefühl - wir haben uns prima vor der Saison verstärkt und die Mannschaft der Vorsaison zusammenhalten können - es hat sich in der Vorbereitung schon angebahnt, dass wir attraktiven und auch erfolgreichen Fußball spielen können, egal wie der Gegner heißt!

Was sind die Gründe für eure starken Leistungen momentan?

Der Hauptgrund ist neben unserer Qualität im Kader natürlich unser Zusammenhalt. Wir sind ein Mordshaufen an Freunden, die zusammen Fußball spielen und sich auch neben dem Platz hervorragend verstehen. Wir treffen uns im Fitnessstudio, gehen miteinander essen oder auch feiern. So etwas schweißt zusammen und hilft uns auch auf dem Fußballplatz!

„Stefan Lorenz wird uns viel Freude bereiten“

Letzte Saison aufgestiegen, aktuell erst ein Spiel verloren. Hast du keine Angst vor einem Einbruch?

Die Frage lässt sich schnell beantworten: Wir werden diese Saison noch das ein oder andere Spiel verlieren, das war uns schon vor dem Saisonstart klar. Aber Angst vor einem Einbruch habe ich definitiv nicht! Dafür ist der Charakter der Mannschaft zu stark.

Mit Stefan Lorenz habt ihr euch nochmal spektakulär verstärkt. Gibt das der Mannschaft einen zusätzlichen Push?

Stefan ist ohne Zweifel eine riesige Verstärkung für uns. Wenn er mehr Spielpraxis nach seiner Verletzung gesammelt hat und fit ist, wird er uns definitiv sehr viel Freude bereiten! Ich freue mich natürlich einen weiteren Mannschaftskollegen zu haben, der auch zu meinen Freunden im Privatleben gehört.

Du knipst aktuell nach Belieben und führst die Torjägerliste an. Warum können dich die Verteidiger nicht stoppen?

Neun Tore in neun Spielen ist natürlich eine Quote, mit der ich sehr gut leben kann. Ich werde jedes Spiel von meiner Mannschaft super in Szene gesetzt - sie kennen meine Stärken und wissen die Laufwege, die ich am liebsten wähle. Das macht es für mich als Stürmer um einiges einfacher.

Franz Fischer ist mit acht Buden nur einen Treffer hinter dir. Gibt es einen internen Wettbewerb zwischen euch?

Nette Idee - aber den Wettbewerb wird es wohl zwischen uns beiden nicht geben! Wir legen uns die Tore gerne gegenseitig auf, wer dann schlussendlich trifft, ist eher nebensächlich!

„Verschwende keine Gedanken an einen Wechsel“

Hast du dir eine Tormarke gesetzt, die du knacken willst? Und was ist dein Ziel mit dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen in der Saison?



Ich habe bereits damit gerechnet, dass mir diese Frage mal gestellt wird. Kurz vorm Saisonauftakt hab ich mit meinem alten Sturmpartner Maxi Kalus telefoniert und mir eine Marke von 15 Toren und zehn Auflagen gesetzt. Kalle war eher der Meinung, dass es 25 Tore + X werden dieses Jahr. Sollte es so kommen, sag ich sicherlich nicht nein.

Das Ziel mit Garmisch-Partenkirchen bleibt nach wie vor der Nichtabstieg, alles andere ist Zusatz. Die Saison ist mit 34 Spieltagen sehr lang und kräftezehrend. Wenn wir größtenteils ohne Verletzung bleiben, wäre ein einstelliger Tabellenplatz durchaus machbar. Traurige Gesichter würde es dann sicherlich auch keine geben.

Du bist 22 und überzeugst aktuell in der Landesliga. Wirbelt Maxi Berwein in den nächsten Jahren auch in (noch) höheren Ligen die Abwehrreihen durcheinander? Vielleicht ja sogar mit Garmisch-Partenkirchen?

Mit meinen 22 Jahren bin ich hoffentlich noch nicht am Leistungszenit angekommen und ich würde lügen, wenn ich sagen würde: „Mich juckt es nicht in einer höheren Spielklasse aufzulaufen.“

Fakt ist aber, dass ich mehr als zufrieden bin in Garmisch! Der ganze Verein ist für mich eine riesige Familie - egal ob Vorstand, Wirt, Betreuer oder die Mannschaft samt Trainerteam! Ich freue mich jedes Training oder jeden Spieltag darauf wieder alle zu sehen. Dementsprechend verschwende ich momentan keine Gedanken an einen Wechsel.

Wie sagt man so schön: „Dahoam ist Dahoam“ - und i bin eben in Garmisch-Partenkirchen dahoam!

Das Interview führte Nico-Marius Schmitz.