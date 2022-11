Vom Ergänzungsspieler zur Stammkraft – Heringer hat sich bei Garmisch-Partenkirchen durchgesetzt

Immer voller Einsatz: Maximilian Heringer (rechts) zeichnet sich stets durch eine gewisse Aggressivität aus. Die schätzt sein Trainer ebenso wie die Flexibilität des 28-Jährigen. Foto: oliver rabuser © oliver rabuser

Als Maximilian Heringer (28) im Sommer 2019 vom damaligen Kreisklassisten BSC Oberhausen zum 1. FC Garmisch-Partenkirchen übersiedelte, war die Verwunderung groß.

Oberhausen/Garmisch-Partenkirchen – „Was wollt ihr denn mit dem?“ oder „So ein Hackstock ist doch keiner für die Landesliga.“ Das waren nur zwei der wenig netten Kommentare aus dem Umfeld zu dem Wechsel von Heringer zum Bezirksligisten. Doch allenfalls in Heringers Premierenjahr unterm Gröben gab es leise Anzeichen, dass die Kritiker vielleicht doch recht haben könnten. Völlig normal, wenn man plötzlich drei Stockwerke höher kickt.

Inzwischen sind die Kritiker durch die Bank verstummt und zum Schweigen verdammt. Denn Heringer hat ihnen gezeigt, wo der Bartl den Most holt. Sein Weg vom rechts verteidigenden Ergänzungsspieler hin zur absoluten Führungskraft in einem Bezirksligateam mit Aufstiegsambitionen ist durchaus bemerkenswert. FC-Coach Florian Heringer, der wie sein Spieler aus Maxlried bei Oberhausen stammt, sieht im Namensvetter einen „mentalen Leader“. Einen, der immer vorangeht, die Mannschaft mitreißt und mit Verdruss in den eigenen Reihen nichts anfangen kann. „Maxi hat einen hohen Stellenwert in der Mannschaft“, betont der Trainer, auch wenn er in einigen Situationen „etwas verrückt“ sei. Es ist ein Urteil frei von negativer Deutung.

Maximilian Heringer gehört eben nur einem immer seltener werdenden Genre des Fußball-Narrischen an. Er ist ein Siegertyp, für den Aufgeben nicht in Frage kommt. Nur so ließ sich auch der gewaltige Sprung aus der Kreisklasse in die Landesliga bewältigen. Anfangs war die Umstellung gewaltig. Heringer reichte zunächst nicht an die technischen Voraussetzungen heran, auch die Geschwindigkeit des Spiels bereitete ihm Probleme. Unter dem damaligen Trainer Christoph Saller kam der Defensivspezialist nicht über den Status eines Ergänzungsspielers heraus. Kam Heringer in die Partie, musste er zumeist als Außenverteidiger ran. Das hat sich inzwischen grundlegend geändert. Zwar bescheinigt ihm sein jetziger Coach nach wie vor „noch Potenzial am Ball“. Auch ein paar Tore nach Standards dürften es gern sein. Doch dieses Urteil zielt ungleich weniger tief als zu Beginn vor Heringers Laufbahn am Gröben. „Er hat sich extrem weiterentwickelt, seit er in Garmisch ist“, unterstreicht Florian Heringer.

„Seine Aggressivität auf dem Platz macht ihn wertvoll für uns“: FC-Coach zählt auf Heringer als Abwehrchef

Der neue Trainer beim 1. FC präferiert eine Dreier-Abwehrkette, in der Heringer das zentrale Glied, also eine Art Abwehrchef, ist. „Seine Aggressivität auf dem Platz macht ihn wertvoll für uns“, so der Coach. Flexibilität ist ebenfalls kein Fremdwort. Zuletzt im Spitzenspiel gegen den TSV Murnau lief Heringer zunächst vor der Abwehr auf. Um die Mitte abzudichten, in erster Linie aber um Murnaus Offensivwaffe Georg Kutter an die Kette zu legen. „Hat phasenweise gut geklappt“, resümierte der FC-Trainer. Als Kutter nach der Garmischer Führung ganz nach vorn rückte, folgte ihm Maximilian Heringer in seiner angestammten Rolle als Innenverteidiger. Kutter machte keinen einzigen Stich, weil sein Bewacher „sehr stark im Zweikampf“ war, so Florian Heringer.

So überwintern die Heringers und der 1. FC mit sieben Zählern Vorsprung auf dem ersten Platz in der Bezirksliga Süd. Doch erstreckt sich der Mehrwert des 28-Jährigen nicht nur auf das Spielfeld. Heringer ist keiner, der nach dem Duschen sofort im Auto sitzt und den schnellen Abgang sucht. Nahezu immer fährt er gemeinsam mit einem Großteil der Mannschaft im FC-Stüberl runter, die obligatorische „Goaßn-Halbe“ in der Hand und stets einen flotten Spruch auf den Lippen. Heringer ist der Typ „Gute-Laune-Bär.“ Bestätigt auch der Coach so. „Er bringt gute Stimmung in die Mannschaft und sorgt in der Kabine für lustige Momente.“ Somit dürfte auch klar sein, wer im Falle des sofortigen Wiederaufstiegs das Feier-Komitee anführen wird. (or)