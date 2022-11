Mehr Wucht, weniger Eleganz

Von: Andreas Mayr

Wird womöglich das Zentrum verdichten: Manuel Diemb (l.) gilt als einer der robusteren Spieler der Murnauer. © Mayr

Der TSV Murnau hat das Hinspiel gegen Hellas München - eine der wenigen Niederlagen der Drachen - nicht vergessen. Daher will Murnaus Coach sein System für das Rückspiel anpassen.

Murnau – In Murnau haben sich die Fußballer mal wieder etwas einfallen lassen. Die finalen Spiele des Jahres haben die Trainer zu Pokalpartien deklariert, mit dem großen Endspiel gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen nächste Woche. Damit gar nicht erst die Gefahr aufkommt, dass die Mannschaft eine der vorherigen Aufgaben vernachlässigt. „Es bringt gar nichts, wenn wir uns auf Garmisch freuen und gegen Hellas die Punkte liegen lassen“, sagt Coach Sven Teichmann. Mit diesem psychischen Kniff will er für Ernsthaftigkeit am Samstagabend (17.30 Uhr) bei seinen Mannen sorgen.

Im Grunde sollte das Hinspiel (1:3) genug Warnhinweis sein. Murnaus Jugend blies der raue Wind des Bezirksliga-Alltags entgegen. Statt Schönspielerei setzte sich damals Zweikampfstärke durch. „Eine Niederlage, die für unseren weiteren Weg geholfen hat“, sagt Teichmann. Seine Mannschaft erkannte, dass es ohne Grundtugenden wenig zu holen gibt. „Das war 1960 so – und wird noch in 100 Jahren so sein“, stellt der Coach klar. Seitdem hat der TSV das Verteidigen für sich entdeckt. Gegen die Münchner Griechen verstärkt Teichmann extra das Mittelfeld, weil dort robuste Gegenspieler warten. Leichtgewichte vermögen gegen die wenig auszurichten. „Wir brauchen mehr Wucht im Zentrum.“ Dieses Profil erfüllen eher Georg Kutter oder Manuel Diemb. Wobei sich Teichmann noch nicht zur finalen Aufstellung äußern will. Er merkt lediglich an: „Der eine oder andere muss in den sauren Apfel beißen und spielt nicht auf seiner Lieblingsposition.“

Kaum einen Gegner hat der Coach öfters beobachtet. Durch Videoaufnahmen von vier Partien des FC Hellas wühlte er sich. Ein Muster stach deutlich heraus: Teams, die die Münchner walten und passen ließen, hatten es schwer, kassierten viele Gegentore. Sobald sie aber unter Druck gerieten, sei’s durch Pressing oder im Gegenstoß, „sind sie anfällig“. In den sieben Spielen vor dem Skandalduell gegen Wolfratshausen verloren die Griechen nur einmal gegen den Spitzenreiter aus Garmisch-Partenkirchen.

Murnau seinerseits hat zwei Erfolgsserien zu verteidigen. Seit sieben Partien ist der TSV ungeschlagen (sechs Siege), daheim bezwang er gar jeden Kontrahenten (sechs Erfolge). Ein letztes Mal in diesem Jahr treten die Drachen auf dem heimischen Rasen an, diesmal zu ungewohnter Uhrzeit um 17.30 Uhr. Hat folgenden Hintergrund: Im Fall von schlechtem Wetter muss der Kunstrasen als Ersatz zur Verfügung stehen. Doch der ist zur gewohnten Spielzeit (16 Uhr) schon belegt. In Rücksprache mit dem FC Hellas verschob der TSV den Anstoß nach hinten. Trainer Teichmann stört’s kein bisschen. In seiner Profizeit in Osnabrück trat er regelmäßig Freitagabend unter Flutlicht an. „Ich fand das immer schön.“ Weil in den tieferen Klassen schon die Winterpause angebrochen ist, hoffen die Murnauer auf einige hundert Zuschauer an der Poschinger Allee.