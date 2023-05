A-Klasse: TSV Murnau II wird Meister am Grünen Tisch

Doppelter Jubel: Murnaus Zweite hat sich den Aufstieg in die Kreisklasse gesichert. Die Dritte war bereits zur Winterpause in die B-Klasse aufgestiegen und wehrte sich in der Rückrunde erfolgreich gegen den direkten Wiederabstieg. FOTO: Mayr © Mayr

Kein Absteiger, ein Aufsteiger: Die Landkreis-Teams haben eine erfolgreiche Saison in den A-Klassen nun abgeschlossen.

TSV Murnau II – 1. FC GAP II abgesagt

Die Murnauer wären gerne anders aufgestiegen. Mit einem Schlusspfiff und den emotionalen Momenten danach. So stellten sich die Murnauer Reservefußballer kurz vor Sonnenuntergang zum Aufstiegsfoto auf, kippten ihren Trainern einen Humpen Bier über den Kopf und marschierten zum Grill. „Für den ganzen Aufwand, den wir betreiben, werden wir trotzdem feiern“, versprach Trainer Michael Schmid.

Am Samstagvormittag um 10.30 Uhr hatte Gegner vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen dann doch noch abgesagt. Beim TSV Murnau versuchte man alles, verfiel in Aktionismus, bot gar an, mit neun gegen neun Feldspieler zu kicken. Doch Trainer Sascha Staab teilte mit, dass er nur sieben Mann zusammen brachte. Groß kommentieren wollte man das in Murnau nicht, nur eine kleine Spitze konnte Schmid sich dann nicht verkneifen. Woche für Woche gelinge es dem TSV, drei Mannschaften und eine A-Jugend aufzustellen, „und der Landesliga-Aufsteiger schafft es nicht, eine Zweite zu bestücken“. So ging der gesamte Anhang wenigstens zwei Stunden früher zum feierlichen Teil über. Nach wenigen Minuten war der Unmut über den Aufstieg am Grünen Tisch dann auch verflogen. (am)

ASV Habach II – SC Eibsee Grainau 3:3 (3:1)

Schiedsrichter: Michael Grotz (WSV Unterammergau). – Zuschauer: ca. 80. – Tore: 1:0 Schatten (6.), 1:1 Masur (13., Foulelfmeter), 2:1 Leis (18.), 3:1 Schatten (28.), 3:2 T. Bilz (71.), 3:3 C. Elsner (75.).

Christoph Saller brachte es auf einen Nenner. „Erste Halbzeit Pfui, zweite Halbzeit Hui.“ So beschrieb der Trainer den letzten Saisonauftritt seiner Grainauer in Habach. „Vor dem Seitenwechsel hatten wir zu wenig Laufbereitschaft und zu große Abstände, da war es ein richtiger Sommerkick.“ Das änderte sich nach der Pause, aber die Scharte der ersten Hälfte war nicht mehr ganz auszuwetzen. „Und dann ist das Unentschieden schon in Ordnung.“

Früh lief Grainau einem Rückstand hinterher. Samuel Schatten, eine Habacher Leihgabe aus der Ersten, traf in Minuten sechs. Der Ausgleich resultierte aus einem Elfmeter, den in seiner letzten Partie Markus Masur verwandelte. Der Ausgleich reichte aber nicht, um Grainau in die Spur zu bringen. Denn Habach konterte mit einem Doppelschlag zum 3:1-Pausenstand. Die Steigerung in Hälfte zwei schlug sich dann auch bald im Ergebnis nieder. Denn auch Grainau gelang ein Doppelpack: Thomas Bilz und Christoph Elsner stellten auf 3:3. ak

FC Mittenwald – Oberammergau 1:2 (1:1)

Schiedsrichter: Stephan Thiel (TSV Farchant). – Zuschauer: ca. 30. – Tore: 1:0 (6.) Geigl, 1:1 (36.) Otto, 1:2 (52.) T. Loch.

„Die Katze lässt das Mausen nicht.“ Bernd Scholz scherzte über sein neuerliches Mini-Comeback an der Außenlinie beim FC Mittenwald. Spielertrainer Maximilian Tauwald konnte beim finalen Duell gegen Oberammergau nicht dabei sein, also war das Urgestein zur Stelle: „Ich hab’ ja versprochen, dass ich helfe wenn Not am Mann ist.“ Und das war beim Saisonausklang eindeutig der Fall. Denn neben Tauwald fehlten den FCM mal wieder sieben Stammspieler. Damit war auch die Taktik schnell gefunden. „Wir wollten hinten bissl Beton anrühren“, räumt Scholz ein. Ging aber nicht gut. „Mit fortlaufender Dauer war uns Oberammergau einfach physisch überlegen. Wir konnten eigentlich nur die erste Viertelstunde gut mithalten.“

In dieser Phase schafften die Platzherren sogar die Führung: Michael Geigl sorgte per Heber über TSV-Keeper Korbinian Bertl für das 1:0. Eine Führung, die immerhin 30 Minuten hielt. Dann hatte Marvin Otto genug vom Geplänkel. Nach schöner Einzelaktion im Strafraum schob der Gästekapitän überlegt ein. Wie Otto stellte auch Tobias Loch erneut seine Treffsicherheit unter Beweis. Bei seinem Treffer gab er sich nervenstark, zögerte den Abschluss so lange hinaus, bis er zum 2:1 einschieben konnte. „Wir haben wieder ein bissl gebraucht, bis wir reingekommen sind, aber dann war es schon in Ordnung“, resümiert TSV-Coach Markus Mayer. „Ein Sieg in Mittenwald ist immer schön, das hatten wir noch nicht oft.“ ak

MTV Berg II – SV Ohlstadt II 0:1 (0:0)

Schiedsrichter: Johann Happach (TSV Perchting-Hadorf). – Zuschauer: 12.

Tore: 0:1 (68.) Wörner.

Zur Winterpause hatte die Reserve des SVO noch Abstiegsgefahr gespürt. Ein halbes Jahr später ist alles anders. Das Team von Stefan Frombeck hat sich beeindruckend schnell aller Sorgen entledigt. „Hat mich gefreut, dass wir unsere Serie durchgezogen haben“, bilanziert der Coach nach dem 1:0-Erfolg in Berg, der Platz zwei in der Gruppe zementierte. „Wir waren geduldig und haben zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen“, beurteilte Frombeck den Treffer des Tages. Maximilian Purkart steckte auf Andreas Wörner durch. Der umspielte den Tormann und gab nach längerer Verletzungspause sein Comeback als treffsicherer Vollstrecker.

Für Purkart, Andreas Koller, Fabian Frey und Torhüter Seraphin Glaßner war es die letzte offizielle Partie als aktive Fußballer. Co-Trainer Konrad Baumann gönnt sich zudem eine Auszeit vom Trainergeschäft. Mit Blick auf die kommende Saison ließ Frombeck in Berg schon mal vier Spieler aus der meisterlichen U19 des Klubs auflaufen. or

1.FC Penzberg II – FC Megas GAP 1:0 (0:0)

Schiedsrichter: Christian Zeilbeck (1.FC GAP). – Zuschauer: 30. – Tor: 1:0 (51.) Franke

So ganz hat es am Ende doch nicht mit dem Versprechen von Theodoros Tegos geklappt. „Wir holen uns noch Platz drei“, hatte der Trainer des FC Megas ausgegeben. Doch im abschließenden Saisonspiel bei der Reserve des 1. FC Penzberg konnten die Gäste nicht mehr an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. „Mir haben drei Stammspieler gefehlt“, bedauert Tegos, der sich auch diesmal wieder zwischen die Pfosten stellte – und dies auch in der nächsten Saison beibehalten möchte. „Außerdem sind wir noch mit vier Spielern angetreten, die gesundheitlich ziemlich angeschlagen waren. Dafür geht das Ergebnis wohl in Ordnung.“ Gerade in der Offensive konnten die Gäste ihren Spielwitz diesmal nicht auf den Platz bringen. Auch mit Rang vier kann Tegos am Ende leben. „Wir haben uns den Klassenerhalt gesichert, und damit sind wir absolut glücklich und zufrieden.“ ak

SG Antdorf/Iffeldorf II – SV Uffing II 2:5 (0:3)

Schiedsrichter: Heiko Herbart (SC Pöcking-Possenhofen); Zuschauer: 30; Tore: 0:1 Gareis (17.), 0:2 Gareis (23.), 0:3 Sperer (29.), 0:4 Großklaus (46.), 1:4 Heinze (51.), 2:4 Heinze (72.), 2:5 Jais (83.)

Die finale Partie der Uffinger Reserve betitelt Coach Sebastian Graf als „lauen Sommerkick“. Gegner Antdorf stand bereits als einziger Absteiger. Somit riss sich keiner mehr ein Bein aus und die Saison endete mit einem lockeren 5:2-Sieg der Gäste. Es war der Abschluss einer aus Grafs Sicht „sehr zufriedenstellenden“ Abstiegsrunde. In acht Partien sammelten er und seine Mitstreiter zehn Punkte. „Rechnet man das auf eine normale Saison um, ist das eine gute Quote.“ Sein Team wurde im Gegensatz zur Hinrunde in keiner Partie abgeschossen, konnte immer mithalten. „So macht das dann auch noch mal nen Meter mehr Spaß“, betont Graf. So viel sogar, dass er sich schon jetzt auf die nächste Spielzeit freut. In der wird er weiterhin das Team – „der Kern bleibt zusammen“ – als Spielertrainer anführen. Ein paar Zugänge sind ebenfalls in Sicht. Gemeinsam gilt es dann, die Ausbeute noch zu verbessern. Denn Graf weiß: „Ohne das despektierlich zu meinen: „Einen Gegner wie Antdorf gibt es nicht immer. Dann muss auch das eigene Pferdchen mal etwas höher springen.“ phi