Mit Mini-Team die Zähne zusammenbeißen – TSV Murnau zum Saisonende stark dezimiert

Von: Andreas Mayr

Teilen

Noch einmal jubeln mit dem Team, dann heißt es Abschiednehmen: Etwas überraschend verlässt Innenverteidiger Nicolai Bierling (r.) die Murnauer. © Andreas Mayr

Der TSV Murnau verabschiedet sich gegen den SV Raisting nach einer erfolgreichen ersten Bezirksliga-Saison in die Sommerpause.

Murnau – Feiern werden sie so oder so. Geklärt ist nur noch nicht, wie rauschend und lang die Party an der Poschinger-Allee ausfallen wird. Am letzten Spieltag der Bezirksliga Süd steht beim TSV Murnau noch eine Entscheidung aus, die durchaus bedeutend für die Zukunft ist. Nicht für die Erste Mannschaft, die immerhin den Klassenerhalt als Erfolg verbucht und zum Abschluss am Samstag (14 Uhr) auf den SV Raisting trifft. Nein, die Blicke werden sich auf die Reserve richten, die um 18.15 Uhr gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen II antritt. Mit einem Sieg steigt sie in die Kreisklasse auf – entweder als bester Zweiter aller A-Klassen-Runden oder als Meister.

Es gibt nur ein kleines Problem, das sich noch zum Partyblocker entwickeln könnte. Gegner Garmisch-Partenkirchen tritt womöglich nicht an. Trainer Sascha Staab hat am Freitag Signale gesendet, dass er Schwierigkeiten hat, ein Team zusammenzubringen. Daraufhin bat ihn TSV-Kollege Michael Schmid inständig, alles zu unternehmen. „Das wäre ein schlechtes Bild und echt schade. Ich hoffe, dass sie es hinkriegen“, betont der TSV-Coach. Ein Aufstieg am Grünen Tisch würde genauso bei der Konkurrenz in den anderen Meisterrunden für Unmut sorgen. Zudem hätten die Murnauer gerne diesen Moment des Triumphs, wo sie doch beinahe ein Jahr auf die Kreisklasse hingearbeitet haben, um das passende Übergangslevel für die talentierten Jugendlichen zu schaffen, die nicht gleich den Sprung in die Bezirksliga schaffen.

Für die Zuschauer rentiert sich der Besuch am Samstag auf jeden Fall. Der Verein schenkt Freibier aus. „Wir wollen miteinander feiern“, sagt Bezirksliga-Trainer Martin Wagner. Das mache mit einer guten Leistung mehr Spaß. Damit spielt er auf die sehr dürftigen vergangenen zwei Partien an. Sie sind’s ihren eigenen Leuten schuldig, vor allem auch den Abgängen, die vor dem Duell verabschiedet werden. Bei Andreas Knoll war’s seit Langem klar, dass die Premierensaison in der Bezirksliga seine letzte werden würde. Der „Knolli“ geht als Vorzeigedrache in Ruhestand, als unermüdlicher Kämpfer, der für den TSV gelebt hat. Eher ungeplant – zumindest aus Murnauer Sicht – kommt der Abschied von Nicolai Bierling. Der junge Innenverteidiger (19) wechselt zum 1. FC Garmisch-Partenkirchen und mit ihm in die Landesliga. Sehr zum Bedauern seines Trainers. Zuletzt verlassen die beiden Torhüter Oliver Fastenrath und Stefan Schwinghammer den Verein. Schwinghammer hat sich aber als Aushilfskraft für Notfälle angeboten.

Die Torwartposition ist auch das entscheidende Thema für das Derby gegen Raisting. Feldspieler und Oldie Benedikt Hausmann muss nicht in den Kasten. „Bei aller Liebe: Wir sind froh, wenn wir einen Gelernten im Tor haben“, scherzt Wagner. Er hat den Sportlichen Leiter Dennis Destek überredet. Im Training habe der bereits „seine alte Klasse bewiesen“. Von seiner arg dezimierten Mannschaft fordert er: „Ein letztes Mal Zähne zusammenbeißen.“ Auch der letzte Akt ist geprägt von Ausfällen. Neben Torwart Schwinghammer hat sich Bastian Adelwart (Zerrung) verletzt. Murnaus Mini-Team spielt dennoch auf Sieg. Wagner ist es wichtig, mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen. Verloren hat der TSV in der Rückrunde nach eigenem Gusto schon zu viel. (am)