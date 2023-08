Mit Spaß zurück in die Erfolgsspur – Murnau will gegen Raisting neue Euphorie entfachen

Von: Andreas Mayr

Die Murnauer Startelf gegen Raisting wird sich noch weiter verjüngen, denn Manuel Diemb (l.) fällt mit einem Muskelfaserriss aus. FOTO: Oliver rabuser © Oliver rabuser

Den Start in die Saison hätte sich der Aufstiegsaspirant vom TSV Murnau anders vorgestellt. Demnach gibt es bei einem Sieg ein kleines Geschenk an die Fans.

Murnau – Das Motto der zweiten Woche war schnell gefunden: „Neustart“ riefen die Murnauer Fußballer aus – und garnierten ihr Leitmotiv gleich mit einer Aktion für Fans und Gäste. Sollten die TSV-Kicker am Samstag den SV Raisting schlagen, gibt es Freibier vom Fass für die Zuschauer. Das hat der Mannschaftsrat um Felix Schürgers beschlossen, der auch die Kosten trägt.

„Wir wollen unsere Heimspiele interessant machen“, erklärt Trainer Martin Wagner. Diesen Wunsch trägt das Team explizit vor. An der Poschinger-Allee soll sich etwas rühren. Sie merken ja auch in Murnau, dass die Anfangseuphorie etwas abgeflaut ist und es eine neue Flamme der Begeisterung zu entfachen gilt. Heimspiel Nummer eins soll also ein kleines Fest werden.

Die 1:2-Niederlage in Wolfratshausen hat Coach Wagner nicht direkt wieder von der Festplatte gelöscht. Nein, er quälte seine Mannen nochmals mit Videosequenzen. Ausführlich habe man sich die wichtigen Szenen angeschaut, erklärt der Habacher. Ein paar Dinge fielen deutlich auf: Im letzten Drittel des Angriffs trat Murnau zu harmlos auf. Klingt nach einer Melodie in Dauerschleife, schließlich klagte auch Wagners Vorgänger Sven Teichmann über die fehlenden Ideen direkt vor dem Tor. Wagner wählt allerdings einen neuen Ansatz, um den Mangel zu beheben. Ihm geht es darum, zu vermitteln, dass Fußball auch als ambitioniertes Team in der Bezirksliga in erster Linie Spaß machen soll. Nur so ließen sich kreative Lösungen in Tornähe finden. „Wir werden das in der Kabine vorleben“, betont Wagner. Es gebe keinen Grund, eine Partie zu hoch zu hängen. Auch keine Oberland-Derbys, die sich in dieser Klasse in schöner Regelmäßigkeit häufen. Der Coach verweist auf das Alter seiner Mannschaft. Drei aus dem A-Jugend-Jahrgang 2005 absolvierten ihr erstes Spiel in der Bezirksliga. „Den Jungs muss man die Zeit lassen.“

Gegen Raisting verjüngt sich Murnaus Startelf nochmals. Der Anlass ist unerfreulich: Manuel Diemb, der Kapitän, verletzte sich gegen Wolfratshausen, einen Muskelfaserriss diagnostizierte Ralf Luckhardt aus dem medizinischen Stab des TSV. Minimum zwei Wochen Pause verordnete er Diemb. Mit Lucas Pfefferle ersetzt ihn einer der Talentiertesten aber auch Jüngsten im Pool. Für die Jugend ist das ein knüppelhartes Auftaktprogramm. Wolfratshausen wie Raisting stellen gestandene Teams mit reichlich Erfahrung aus höheren Klassen, dazu körperliche Präsenz von vorne bis hinten und alle Tricks, die es braucht, um die Jungen zu provozieren. „Es wird uns nicht mehr passieren, dass wir uns einschüchtern lassen“, davon ist Wagner überzeugt. Auch wenn Raisting im Schnitt beinahe ein Jahrzehnt älter sein dürfte, erwartet der Coach, „dass wir uns nichts gefallen lassen“. Das gehöre im Erwachsenensport dazu. Diese Nachricht hämmert er seinen Burschen schon seit einigen Wochen ein.

Der frühere Bayernligist Raisting zählt noch immer zu den unangenehmsten Mannschaften der Klasse. Mit Urban Schaidhauf steht ein Überbleibsel aus glorreichen Tagen im Tor. „Für mich haben sie den besten Keeper, kriegen kaum Gegentore“, lobt Wagner. 1000 Chancen werde man da nicht kriegen. Zudem hat sich der SVR offensiv verstärkt. Für den Trainer steht daher fest: „Raisting ist ein Geheimfavorit auf die vorderen Plätze.“ (am)