Mit tausend Schutzengeln im Bunde

Von: Christof Schnürer

Pfarrer mit Leib und Seele: Korbinian Wirzberger © Leder

Erst überlebt Pfarrvikar Korbinian Wirzberger (39) einen Horrorunfall, dann entlässt er sich auf eigene Gefahr aus dem Klinikum, um schwer lädiert erst eine Beerdigung, dann eine Hochzeitsfeier zu zelebrieren. An diesem denkwürdigen Wochenende ist der katholische Priester nicht nur über sich hinaus gewachsen, sondern hat zudem ein zweites Leben geschenkt bekommen.

Mittenwald – In den zurückliegenden drei Tagen hatte Korbinian Wirzberger einiges mit dem Herrgott zu besprechen. „Tausend Schutzengel“ sollen’s laut seiner Mama Beate gewesen sein, die am Freitagabend bei seinem Motorradsturz auf der Bundesstraße 2 über ihren Sohn gewacht hätten. Jetzt sitzt ihr Filius, der katholische Geistliche, schwer lädiert zu Hause in seinem Elternhaus in Garmisch-Partenkirchen und pflegt seine Wunden – körperliche wie seelische. Denn ein Wochenende dieser Kategorie gilt es erst einmal zu verarbeiten.

Wirzbergers persönliche Leidensgeschichte beginnt am Freitagnachmittag. Der Pfarrvikar aus Mittenwald muss wenige Tage vor seinem dreiwöchigen Urlaub nach Wallgau. Ein schwieriger Termin: Er soll dort ein Trauergespräch führen mit Eltern, die gerade ihren Sohn (24) auf sehr tragische Weise verloren haben. „Da hadert man mit dem Herrgott“, meint Wirzberger. Zumal er den jungen Wallgauer vom Holzhackerverein gut gekannt hat. „Er war so ein lebenslustiger Mensch.“ Sein Tod – „viel zu früh“.

Schwer lädiert: Korbinian Wirzberger hätte sich seinen Urlaub anders vorgestellt. © privat

Mit dieser psychischen Hypothek besteigt Wirzberger kurz nach 18 Uhr sein Motorrad und steuert Richtung Mittenwald. Ja, das Schicksal dieser Wallgauer Familie will ihm nicht aus dem Kopf gehen. Warum musste es überhaupt geschehen?

Nach der Krüner Spinne will der 39-jährige Seelsorger auf die Bundesstraße 2 einscheren. Er beschleunigt das Tempo und zieht nach links. Er übersieht dabei den Pkw einer Frau aus dem Erzgebirge im toten Winkel. „Dann hat’s gekracht.“ Wirzberger knallt auf die B 2 und schlittert auf der rechten Fahrbahn entlang. Auf die Gegenspur zieht es ihn zum Glück nicht.

Tage später tut sich der Verunglückte schwer, die entscheidenden Sekunden zu rekapitulieren. Wie schnell er mit seiner Maschine auf dem Beschleunigungsstreifen unterwegs war? Wirzberger weiß es nicht. „Ich war aber definitiv unaufmerksam.“

Also habe ich mich selbst entlassen.

Nach der Karambolage und der unsanften Landung auf dem Asphalt verschwimmen die Momente zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit. „Ich war gleich wieder auf den Hax’n.“ Wirzberger voll gepumpt mit Adrenalin schafft sogar sein Motorrad beiseite. Seine Verletzungen und Schürfwunden bemerkt er zunächst überhaupt nicht. Im Klinikum Garmisch-Partenkirchen wird der Mann Gottes am Ellbogen operiert und ihm ein Schleimbeutel entfernt. Bei der Nachuntersuchung stellen die Ärzte fest, dass sich der Mittenwalder Pfarrvikar zudem den Mittelfuß gebrochen hat. Er soll an diesem Freitag in der Murnauer Unfallklinik behandelt werden.

Die Nacht verbringt Wirzberger selbstverständlich im Krankenhaus. Doch bereits am nächsten Tag steht für ihn fest: „Ich muss hier raus.“ Die Trauerfeier für seinen Wallgauer Freund steht an. „Also habe ich mich selbst entlassen.“ Wenige Stunden nach seinem Horrorunfall. „Es war eine sehr emotionale Entscheidung.“

Eine, die er nicht anders treffen konnte und wollte. „Ich wäre auch mit dem Kopf unter dem Arm dort hin.“ Mit bandagiertem linken Arm und gebrochenem Fuß nimmt der Seelsorger Abschied von einem guten Freund. Danach kehrt der Pfarrvikar noch auf eine Halbe im Wirtshaus ein.

Doch damit ist dieser Arbeitstag für den Vollblut-Seelsorger noch nicht gelaufen. Wirzbergers Vater Peter, seines Zeichens Pastoralreferent, wartet bereits im Auto auf den Sohn. Jetzt geht es nämlich nach Grainau, wo am frühen Nachmittag eine Hochzeitsgesellschaft wartet.

Auch diese selbst auferlegte Prüfung besteht der Werdenfelser. Dass sein Entschluss rational nur bedingt zu erklären ist, leuchtet dem Theologen vollends ein. Möglicherweise ist er einer inneren Stimme gefolgt. Doch eines räumt Korbinian Wirzberger ohne Umschweife ein. „Ich war schon immer ein Chaot.“ Einer „mit einer hohen Schmerztoleranz“

Samstagabend fällt er zu Hause bei den Eltern auf die Couch – vollends kaputt. Zudem beginnen die Tabletten zu wirken. Jetzt hat der Pfarrvikar aus Mittenwald viel Zeit, über diese emotionale Achterbahnfahrt nachzudenken. Da wird es definitiv nicht bei einem Zwiegespräch mit der höheren Instanz bleiben.