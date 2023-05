Mit Vollgas gegen den Abstieg - Annika Doppler lobt Teamgeist des TSV Murnau

Eigentlich hat Stefanie Niggemann schon aufgehört, nun half sie noch einmal aus. Foto: mayr © mayr

Die Frauen des TSV Murnau haben sich nach der 0:5-Niederlage erholt. Gegen Geratskirchen holten Spielertrainerin Annika Doppler und ihre Mannschaft einen Punkt.

Murnau – Von einer guten Stimmung spricht Annika Doppler nicht. So weit würde die Fußballerin nicht gehen. Auf jeden Fall aber hat sie sich verbessert im Vergleich zur Vorwoche. Was nicht schwer ist. Niemand schreit „Juhu“ bei einer 0:5-Pleite. Jetzt, nach dem 0:0 gegen Geratskirchen, atmen die Murnauerinnen zumindest ein wenig durch. „Die Stimmung ist okay“, sagt Spielertrainerin Doppler.

„Wir machen das Beste aus der Situation.“ Dabei geht es um mehr als um das reine Ergebnis. Denn das Spiel gegen die DJK-Frauen, die genauso um dem Verbleib in der Landesliga bangen wie die Murnauerinnen, hat auch wieder eines gezeigt: Man hält zusammen in der Not.

TSV Murnau: Frauen-Team will mit Kampfgeist und Einsatz Dreier gegen Gilching einfahren

Antonia Hoppe sprang ein, ebenso Stefanie Niggemann, die ihre Karriere eigentlich schon beendet hatte. Zudem hätte Luiza Schmidt Cabrera, die frühere Kapitänin, ausgeholfen – sie konnte auf der Bank sitzen bleiben. „Ohne die Hilfe hätte es nicht funktioniert“, sagt Doppler. Es blieb anstrengend genug.

Bei einem solch kleinen Kader „lassen die Kräfte einfach irgendwann nach, man bricht ein“, gerade in einem so intensiven und körperbetonten Spiel. Doch auch da erlebt Doppler etwas, was zur Stimmung positiv beiträgt: den Kampfgeist in der Mannschaft. „Jeder hängt sich voll rein, alle haben Vollgas gegeben.“ Bleibt zu hoffen, dass das am Ende reicht. Im Heimspiel gegen Gilching am kommenden Sonntag brauchen die TSV-Frauen unbedingt drei Punkte. (kat)