Münchner Informant bringt die Infos: Murnauer Drachen zu Gast bei der DJK Pasing

Murnauer Drachen zu Gast bei der DJK Pasing

Hat am Sonntag das Kommando: Benedikt Hausmann vertritt Martin Wagner an der Seitenlinie des TSV Murnau. FOTO: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Der nächste Gegner in der Fußball-Bezirksliga Süd ist für den TSV Murnau eine große Unbekannte. Die DJK Pasing, ihres Zeichens Aufsteiger, wird am Sonntag Gastgeber sein.

Murnau – Den Weg dorthin kennen die Drachen quasi, denn vor zwei Wochen waren sie beim SV Aubing zu Gast. Die Anlage der Pasinger liegt nur vier Kilometer Luftlinie entfernt von der des SVA. Ansonsten aber musste TSV-Coach Martin Wagner seine Kontakte anzapfen, um Informationen über die DJK zu sammeln.

„Mein Münchner Informant hat mir geschildert, dass die Pasinger wohl recht kompakt stehen, auch wenn sie schon elf Gegentore kassiert haben“, berichtet Wagner. Das Gegenrezept der Murnauer: viel Bewegung, reichlich Kombinationsspiel, um Lücken in den Abwehrverbund zu reißen. Zudem hat Wagner erfahren, dass Pasing einen kopfballstarken Stürmer in seinen Reihen hat. „Aber da können wir mit Manuel Diemb, Philip Jarosch und auch Christoph Greinwald sicher dagegenhalten.“

TSV Murnau: Großes Fragezeichen hinter Konstantin Ott

Der Name Jarosch verrät, dass Murnaus Urlaubsclique inzwischen wieder zurück ist. „Wir müssen schauen, ob und wie sich die Anfangsformation ändern wird“, sagt Wagner, der selbst am Sonntag nicht mit von der Partie sein wird, sondern von seinem Co-Trainer Benedikt Hausmann an der Seitenlinie in Pasing vertreten wird.

Natürlich freut sich Wagner über die Rückkehrer, zugleich stellen sie ihn vor die Qual der Wahl. Denn eigentlich gibt es keinen Grund, die Startelf umzustrukturieren. „Weil es die Jungs gegen Haidhausen zuletzt echt gut gemacht haben.“ Jedoch bestreiten Lucas Pfefferle und Tizian Schatto am Samstag schon den Saisonauftakt mit der A-Jugend – „und das hat auch Vorrang“. Zudem musste Konstantin Ott am Dienstag das Training abbrechen. Ob er in Pasing auflaufen kann, gilt es abzuwarten. Doch deshalb wird Wagner noch lange nicht bange: „Mit Spielern wie Tadeus Henn oder Phillip Mühlbauer haben wir ja richtig starke Alternativen.“

Murnau will drei Punkte aus Pasing mitnehmen

Des Weiteren baut Murnaus Coach auch auf den eigenen Anhang beim Auswärtsspiel. Der sei vonnöten, die Gastgeber dürften sie nämlich mit breiter Brust empfangen. Denn eine kleine Parallele gibt es zwischen der DJK und dem TSV. Die Drachen sorgten vergangene Saison als Aufsteiger für Furore, heuer nehmen die Pasinger diese Rolle – zumindest ein Stück weit – ein. Mit ebenso vielen Punkten (beide zehn) wie die Drachen stehen die Gastgeber bestens da. „Da gilt es durchaus, Respekt zu zollen“, betont Wagners.

Ändert nichts daran, dass die Murnauer nach dem Wochenende drei Zähler mehr als die DJK auf dem Konto haben wollen. (Andreas Kögl)