Standpauke und Wechselglück - Murnau-Coach Wagner rüttelt Team gegen Neuhadern erfolgreich wach

„Er hat uns heute im Spiel gehalten“: Murnaus Coach Martin Wagner lobt die starke Leistung von Fabio Grund im Tor. Foto: mayr © mayr

Erst nach einer Kabinenpredigt wachte er TSV Murnau gegen Neuhadern auf. Trainer Martin Wagner lobt die starke Bank und Keeper Fabio Grund.

Murnau – Aus dieser Serie sollte eine mehrteilige Staffel werden. Jeder Murnauer Fußball-Fan würde sie begeistert anschauen. Soweit ist der TSV noch nicht. Zumindest aber haben Martin Wagner und seine Mannschaft geschafft, was sie sich vorgenommen hatten: den Serienstart mit dem dritten Sieg in Folge. Nach dem 3:1 gegen den FC Neuhadern verkürzten sie zudem den Rückstand auf die beiden Kontrahenten in der Bezirksliga um zwei Punkte.

Neuhadern bereitet dem TSV Murnau vor allem vor der Pause viele Probleme

Denn Wolfratshausen und Raisting trennten sich im direkten Duell 2:2 und liegen wieder in direkter Schlagdistanz. Noch einen wunderbaren Nebeneffekt hatte der Erfolg: Unbeschwert konnte das Team im Anschluss den 40. Geburtstag von Co-Trainer Benedikt Hausmann feiern. Geschenkt aber bekamen die Murnauer nichts.

„Es war echt eine schwierige Aufgabe“, sagte Wagner. Damit hatte er gerechnet, „aber ganz so stark hatte ich Neuhadern ehrlich gesagt nicht erwartet“. Gerade in der ersten Halbzeit bekamen die Platzherren keinen richtigen Zugriff. Es gab zwar drei, vier Torabschlüsse, darunter eine hochkarätige Chance von Roman Trainer, doch letztendlich „hätte eigentlich Neuhadern in Führung gehen müsse“. Das musste auch Wagner zugeben. Nicht nur wegen des Pfostentreffers. „Auch so haben sie uns ganz schön Probleme bereitet.“

Bastian Adelwart bringt TSV Murnau mit Traumtor auf die Siegerstraße

Für den Trainer deutlich zu viele. In der Pause griff er durch. „Ich bin tatsächlich etwas lauter geworden. Ich hatte einfach das Gefühl, meine Jungs ein wenig wachrütteln zu müssen.“ Ein verbaler Weckruf allein aber reichte ihm nicht, er veränderte sein Team auch auf drei Positionen und brachte Bastian Adelwart, Tadeus Henn und Elias Richter für Josef Niklas, Michael Marinkovic und Efe Kurtar. Gut 15 Minuten später machte sich die Entscheidung bezahlt. Adelwart zog von links nach innen und schloss erfolgreich ab. „Ein Traumtor“, fand Wagner, der gleich noch einmal sein goldenes Händchen in Sachen Personalwechsel bewies. Fabian Erhard schickte er für Trainer aufs Feld. Nach einer Standardsituation, die Georg Kutter per Kopf auf den langen Pfosten verlängerte, stand Erhard goldrichtig – Kopfball zum 2:0 sieben Minuten vor Schluss.

Ein Schönheitsfehler: Einmal mehr fingen sich die Murnauer kurz vor dem Ende einen Gegentreffer ein, dieses Mal in der Nachspielzeit durch Neuhaderns Daniel Egwi. Praktisch im Gegenzug jedoch stellte Erhard den alten Abstand wieder her und den 3:1-Erfolg sicher. „Den Sieg haben wir heute unserer starken Bank und unserem Torhüter Fabio Grund zu verdanken“, betonte Wagner. „Er hat uns heute in einigen Situationen im Spiel gehalten.“ (ANDREAS KÖGL)