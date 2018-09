Murnau trifft auf Aying: Vorsicht ist geboten

Identische Ausgangssituation

von Andreas Kögl schließen

An der Ausgangssituation gegenüber der Vorwoche hat sich nicht viel verändert beim TSV Murnau. Galt es gegen die SG Hausham zu punkten, weil das Team gerade alles andere als gut dasteht in der Kreisliga 1, so sieht die Lage der Sportfreunde aus Aying auch nicht wirklich besser aus.

Murnau – Für die Murnauer ergibt sich daher die Chance, dem knapp erkämpften Dreier gegen Schlusslicht Hausham nun am Sonntag (15 Uhr) beim derzeit Vorletzten des Klassements ein weiteres Erfolgserlebnis folgen zu lassen.

Ein bisschen Druck ist also schon da. Auch wenn er letztlich positiver Natur ist. Denn den Murnauern bietet sich die große Chance, Distanz auf die Kellerkinder zu gewinnen. Sie zu nutzen, darauf spekuliert freilich auch Trainer Michael Adelwart. „Zum einen wollen wir uns im Mittelfeld der Tabelle etablieren, zum anderen haben wir in Aying noch etwas gutzumachen.“ Mit Schaudern denkt der Coach an den Auftritt des TSV in der vergangenen Saison zurück. „Das war grausam, was wir da abgeliefert haben. Da war das gesamte Kollektiv echt schlecht. Deshalb verlange ich ganz klar, dass wir uns diesmal anders präsentieren.“

Die Ausgangslage auf Murnauer Seite ist nicht so schlecht. Lediglich auf Carlos da Silva Cunha und Ridvan Hobekkaya muss Adelwart verzichten. „Sonst sollten alle fit sein, wer aber letztendlich auflaufen wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau.“ Der Coach hat fast die Qual der Wahl, was ihm prinzipiell deutlich lieber ist, als wenn sich seine Mannschaft von alleine aufstellt. Michael Meditz, Bojan Stojanovic und Hannes Wackerle stehen bereit. „Gut, dass sie wieder fit sind und wir dadurch mehr Alternativen haben.“

Gastgeber Aying ist neben Hausham der zweite Verein, der in fünf Partien bislang ohne Sieg geblieben ist. Erst zwei Remis stehen zu Buche. Die aber wurden auf heimischen Rasen eingefahren, wodurch die Sportfreunde zu Hause noch ungeschlagen sind. Es lebe die Statistik. Eines der Unentschieden war ein 2:2 gegen den Lenggrieser SC, der zuletzt in der Kreisliga ja fast alles an die Wand gespielt hat. Vorsicht ist also in jedem Fall geboten. andreas kögl