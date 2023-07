Murnau fehlen die Mittel

Von: Oliver Rabuser

Wolfratshausen jubelt, Murnau hadert: Die TSV-Akteure Christoph Greinwald und Philipp Jarosch (r.) konnten den zweiten BFC-Treffer nicht verhindern. © Oliver rabuser

Der TSV hat zum Saisonauftakt in der Fußball-Bezirksliga beim BCF Wolfratshausen eine verdiente 1:2-Niederlage kassiert.

Wolfratshausen – Zu jung, zu ungeduldig, nicht clever genug: Der TSV Murnau verpatzt die Saisonpremiere in einem an Torchancen armen Spiel beim BCF Wolfratshausen. Nicht ganz zu unrecht stand es am Ende 2:1 für die Gastgeber, da sie reifer auftraten und bei zwei Standards entschlossen zuschlugen.

Die Enttäuschung war den Murnauern ins Gesicht geschrieben. Man hatte mehr erwartet, als mit leeren Händen vom Platz zu trotten. Doch dazu hätte es mindestens des Engagements der zahlreichen mitgereisten Fans bedurft. Eine anfällige, obendrein fehlerbehaftete Durchschnittsleistung reichte nicht aus. „Es war uns bewusst, dass nicht alles von heute auf morgen klappt“, relativierte Martin Wagner die Auftaktniederlage. Zugleich gestand der Murnauer Coach: „Wir wollten spielerisch mehr zeigen.“ Hätte vielleicht geklappt, wenn Thomas Bauer kurz nach Spielbeginn nicht am Bein von BCF-Keeper Adrian Neumeier gescheitert wäre. Schnell war aber klar, dass die rundum erneuerten Wolfratshauser viel Körperlichkeit einbringen würden, sich so keinesfalls von den technisch beschlageneren Gästen düpieren lassen wollten. Das reichte schon aus, um die junge Drachen-Elf entscheidend einzubremsen. Die habe sich „ein Stück weit von den langen Bällen und Nickeligkeiten anstecken lassen“, bedauerte Coach Wagner.

Umstrittener Handelfmeter für den BFC

Zudem ließ der erste Rückschlag nicht lange auf sich warten. Der BFC ging per Handelfmeter in Führung. Die Murnauer waren außer sich ob der knüppelharten Entscheidung. Selbst die Platzherren wussten zunächst nicht, wie ihnen geschah und was der Pfiff bedeuten sollte. Angeblich sei Christoph Greinwald beim Zweikampf mit Mustafa Kantar ein Handspiel unterlaufen. Einer der wenigen Anlässe, bei denen die inflationär an den Unparteiischen adressierten Beschwerden der Murnauer Bank gerechtfertigt war. Wagner beklagte, dass sich seine Mannen nach dem Elfer „aus dem Konzept“ habe bringen lassen. Doch die Unruhe wurde von den ständigen Protesten der Verantwortlichen um Michael Adelwart auch befeuert. Spielleiter Ken Eichentopf pfiff keine klare Linie, das betraf aber die Gastgeber gleichermaßen.

Murnau gleicht aus, doch Wolfratshausen antwortet schnell

Bis auf einen parierten Schuss von Tadeus Henn ging in der TSV-Offensive aus dem Spiel heraus herzlich wenig. So musste ein ruhender Ball herhalten. Sekunden, ehe Kantars Zeitstrafe nach rüdem Einsteigen gegen Michael Moser abgelaufen war, lenkte Konstantin Ott einen Freistoß durch die Wolfratahauser Abwehrmauer in die Maschen – 1:1. Die Wende? Nein. Die Heimelf fand schnell eine Antwort. Zunächst wehrte Keeper Fabio Grund einen von Fabio Ratte im Fallen abgesetzten Schuss aus kurzer Entfernung mit starkem Reflex ab, doch dann sah er bei der folgenden Ecke nicht gut aus. „Nicht ganz von Schuld freizusprechen“, urteilte Wagner. Über Mohamed Barrie kam der Ball zu Ratte, der gedankenschnell einschoss.

TSV versucht es mit der Brechstange

Murnaus Coach versuchte in der Schlussphase durch Personal- und Positionswechsel alles, um wenigstens ein Remis zu ergattern. Doch die Brechstange ist nicht der Drachen liebstes Mittel. Sah auch der Coach so. Gegen die hoch aufgeschossenen Verteidiger um Barrie und Bernhard Kresta „haben uns etwas die Mittel gefehlt“. Und deswegen am Ende auch die Punkte nach dem Saisonauftakt.