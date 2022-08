Der nächste Entwicklungsschritt

Dickes Lob vom Trainer: Murnaus Coach Sven Teichmann adelt Juluis Heinen (am Ball) als besten Spieler der Partie. Heinen überzeugt als Sechser und trägt sich auch in die Torschützenliste ein. FOTO: ANDREAS MAYR

Fußball-Bezirksliga: TSV Murnau fertig MTV Berg ab

Von Patrick Hilmes schließen

Der TSV Murnau hat mit dem körperlichen Spiel des MTV Berg keinerlei Probleme und feiert einen ungefährdeten 6:1-Heimerfolg in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern Süd.

Murnau – Viele Fußball-Trainer geben gar nicht so viel auf die nackten Ergebnisse einzelner Spiele während einer Saison. Wichtiger ist ihnen meist, einen Entwicklungsschritt der eigenen Mannschaft zu sehen. Genau diese Freude bereitete am Dienstagabend der TSV Murnau seinem Coach Sven Teichmann. Am zweiten Spieltag der Bezirksliga beim FC Hellas München ließ sich das junge Drachen-Konstrukt noch den Schneid abkaufen, schreckte vor dem körperlichen Spiel des Gegners zurück, mied die Zweikämpfe und unterlag mit 1:3. Nun empfing der TSV mit dem MTV Berg einen ähnlich veranlagten Kontrahenten. Doch diesmal war das Ergebnis ein ganz anderes, Murnau fertigte die Gäste deutlich mit 6:1 ab.

Hinterher konnte Teichmann freudig von einem „Lerneffekt“ berichten. „Gegen Hellas haben wir es noch mit der Angst bekommen, nun haben wir dagegengehalten.“ Doch nicht nur die Zweikampfführung führte zum Erfolg, auch das Vermeiden der körperlichen Duelle war zielführend. Mit schnellem wie variablem Passspiel kamen die Murnauer kaum in die Zweikämpfe, ließen Berg vielmehr hinterherlaufen. Daran änderte auch nichts, dass die Gastgeber reichlich Rückschläge zu verkraften hatten. Roman Trainer musste den Platz aufgrund einer Knieverletzung verlassen und begab sich direkt ins Krankenhaus – Diagnose steht noch aus. Ebenfalls frühzeitig runter Phillip Mühlbauer (Schlag aufs Knie) sowie Konstantin Ott und Elias Richter (beide muskuläre Probleme). Für Mühlbauer beorderte Coach Teichmann Julius Heinen auf die Sechs. Mit dem Resultat: „Der beste Mann auf dem Feld.“ Heinen begeisterte seinen Trainer mit Tempoverschleppung wie- verschärfung, mit ruhiger und abgeklärter Spielweise sowie technischer Finesse. „Er hat der Partie seinen Stempel aufgedrückt.“

Dennoch war Berg nicht von Beginn an chancenlos. Hingegen leistete sich Murnau in Hälfte eins den einen oder anderen Fehler im Aufbau. Doch jedes Mal war Torwart Felix Schürgers zur Stelle. Auch wenn die Gäste früher zu ihrem Torerfolg gekommen wären, Teichmann hätte sich keine Sorgen gemacht: „Wir hatten hintenraus einfach mehr Körner.“

Mit Anbeginn der Schlussviertelstunde verkürzten die Gäste zwar auf 3:1 – zuvor hatten für den TSV bereits Heinen und Bastian Adelwart (2) getroffen – , doch anschließend nutzten die Murnauer die Räume, die immer müder werdende MTV-Akteure ihnen öffneten. Emilio Schmidt Cabrera stellte schnell den alten Abstand her, ehe Adelwart seinen Dreierpack schnürte. Das Beste bewahrten sich die Gastgeber noch bis zum Schluss auf. Zwar sprach Teichmann davon, dass viele schöne Tore gefallen sind, das schönste aber ging auf das Konto von Georg Kutter. Allein auf weiter Flur steuerte er auf den MTV-Keeper zu und chippte den Ball technisch anspruchsvoll sowie sehenswert über ihn ins lange Eck. Damit hatten sich die Murnauer ihre nun einwöchige Pause redlich verdient.