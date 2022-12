Favoriten setzen sich durch: Murnau, Peiting und Denklingen qualifizieren sich für Zugspitz-Finale

Teilen

Fast alle Hürden problemlos genommen: Gastgeber Peiting (in roten Trikots) gewann bis zum Finale alle Spiele. Dort musste sich der TSV jedoch den Murnauern geschlagen geben. © HALMEL

Keinen Umweg über ein Vorrundenturnier müssen in diesem Jahr die Teilnehmer bei der Futsal-Meisterschaft im Kreis Zugspitze machen.

Peiting/Landkreis – Angesichts eines überschaubaren Felds von nur acht gemeldeten Mannschaften qualifizierten sich beim Wettstreit der Spielgruppe West in der Peitinger Dreifach-Halle die ersten drei Teams für die Zugspitzmeisterschaft. Überraschungen blieben bei dem Turnier nach der zweijährigen Hallenpause aus. Die drei Tickets für das Finale am 17. Dezember in der Penzberger Wellenbadhalle lösten ausnahmslos die hochklassigsten Mannschaften.

Den ersten Platz sicherte sich der Bezirksligist TSV Murnau. Rang zwei ging an den gastgebenden TSV Peiting, der das Finale mit 3:5 verlor. „Halle zu spielen, macht Spaß. Deshalb bin ich auch selbst dabei“, sagte Peitings Coach Fabian Melzer, der sich ins Team des Kreisligisten einreihte, in dem nur drei Spieler aus der ersten Garnitur standen. Den Kader der Hausherren komplettierten Aktive aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend. Den dritten Platz und damit auch das Weiterkommen ins Zugspitzfinale sicherte sich der VfL Denklingen. „Bei uns stand auch der Spaß im Vordergrund“, so VfL-Coach Markus Ansorge, der das Turnier nur als Zuschauer verfolgte. Der Bezirksligist bot in Peiting ähnlich wie der TSV eine bunte Mischung aus verschiedenen Mannschaften auf.

Erfolgreich ins Zeug gelegt: Das bunt zusammengewürfelte Denklinger Team (in blauen Trikots) belegte in der Endabrechnung Rang drei und qualifizierte sich damit für die Endrunde. © Halmel

Die Denklinger ließen in der Vorrunde nichts anbrennen. Mit drei Siegen sicherten sie sich Platz eins in der Gruppe A. Allerdings mussten sie sich gegen die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien (Kreisklasse) und den FC Kosova Schongau (B-Klasse) mächtig strecken, um die unterklassige Konkurrenz jeweils mit 2:1 zu besiegen. Erst im letzten Gruppenspiel gegen den SV Fuchstal (Kreisklasse) fiel das Ergebnis mit 6:1 deutlich aus. Fuchstal holte sich in der Gruppe Platz zwei, während für die SpVgg und den FC Kosova das Turnier als Dritter und Vierter zu Ende war.

VfL Denklingen durch Sieg im Spiel um Platz drei auch für Endrunde qualifiziert

In der Gruppe B fielen die Ergebnisse deutlich höher aus. Vor allem die Partien mit Peitinger Beteiligung waren Torgaranten. Durch die Siege gegen Türk Gücü Schongau (3:0), den FC Scheuring (5:2) und den TSV Murnau (5:3) beendeten die Gastgeber die Vorrunde als Gruppenerster vor Murnau.

Im Halbfinale ließen die Peitinger beim 3:1-Erfolg gegen Fuchstal nichts anbrennen. Die Murnauer sicherten sich durch ein 4:0 gegen Denklingen den Finaleinzug. Im Endspiel revanchierte sich der Bezirksligist vom Staffelsee gegen Peiting mit einem 5:3-Erfolg für die Vorrundenniederlage. Im Spiel um Platz drei hatte der VfL Denklingen knapp mit 2:1 die Nase vor den Fuchstalern und qualifizierte sich damit neben Peiting und Murnau für das Zugspitz-Endturnier am 17. Dezember in Penzberg. (rh)