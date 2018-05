Murnau taumelt in Richtung Abstiegsrelegation

Giglberger fliegt vom Platz

von Andreas Mayr schließen

Giglberger fliegt, Murnau verliert – der TSV steuert nach dem 0:4 auf die Abstiegs-Relegation zu. Es bahnt sich ein Mega-Duell mit dem Lokalrivalen SV Uffing an.

Holzkirchen – Maximilian Giglberger verbrachte die gesamte zweite Halbzeit auf der Mannschaftsbank der Murnauer. Frischgeduscht – muss man erwähnen. In seinem grün-schwarzen Trainingsanzug. Nach dem Schlusspfiff erhob er sich, schritt auf Schiedsrichter Andreas May zu. Sie ratschten, am Ende gaben sie sich die Hand. Es sah nach Versöhnung aus. May hatte den Murnauer Außenverteidiger nach 20 Minuten vom Feld geworfen. Nach einem langen Ball hatte Giglberger seinen Gegenspieler umgegrätscht. Der Offizielle wertete es als Notbremse. Die Murnauer Anhänger auf der Tribüne sahen es anders. Nie und nimmer Notbremse, sagten sie. Auch Trainer Michael Adelwart betont: Er denke nicht, dass das ein Platzverweis war, relativierte aber: „Rot ist, wenn der Schiedsrichter pfeift, und nicht wenn wir es meinen.“ Die Murnauer, die zu diesem Zeitpunkt 0:1 hinten lagen, spürten den Verlust nicht gleich. Erst in der zweiten Halbzeit, in der die Holzkirchner drei weitere Treffer nachlegten und mit ihrem 4:0-Erfolg den Klassenerhalt sicherstellten.

Das Trainer-Duo Adelwart/Jan Tischer sah eher die 45 Minuten zuvor als spielentscheidend an. Obwohl die Partie wegen des Unwetters eine Viertelstunde später startete, legte der TSV stark los. Doch schon in der guten Anfangsphase offenbarte sich das Problem, das die Drachen überhaupt in die prekäre Lage gebracht hat: Kommen die Angreifer in die Nähe des Strafraums, fehlen ihnen die Ideen sowie ein Stürmer, um den Ball im Tor unterzubringen. „Man muss eine der Chancen machen“, betont Assistent Jan Tischer. Das galt auch für die zweite Halbzeit, in der Murnau häufiger als der Gegner auf den Kasten zielte. Florian Langenegger und Manuel Pratz – der eine mit seiner Physis, der andere mit Finesse – leiteten so viele gefährliche Szenen ein, dass sie sich kaum zählen lassen. Ertrag: null.

Bei den Gastgebern lief im Sturm Semir Ljumani auf. Der Deutsch-Mazedonier hat in der Jugend für Unterhaching und Jahn Regensburg hochklassig gekickt. Beim TuS zählt er mit 20 Jahren zu den Hoffnungsträgern im Bayernliga-Team. Drei Tore hat er in der fünften Liga in acht Partien erzielt. „Der kommt nicht aus der Kreisliga, der gehört woanders hin“, sagt Co-Coach Tischer. Beim 1:0 gelang ihm ein Traumtor aus der Distanz, bei zwei weiteren Treffern schloss er – wie es sich für einen Top-Stürmer gehört – schnell und zielsicher ab. Am Schluss sei der Erfolg verdient gewesen, sagt Adelwart. „Wir haben probiert, sie zu ärgern.“ Mit elf Mann hätte das länger funktioniert.

Murnau stellt sich nun auf die Relegation ein. Den direkten Klassenerhalt hat der TSV nach dem gleichzeitigen Sieg der Haushamer fast abgeschrieben. Vor allem, da es nach einer spielfreien Woche zum Zweiten Waldram geht, der wieder einmal um das Relegations-Ticket zur Bezirksliga spielt. Tischer betonte direkt nach Spielende: „Mund abputzen, weiterarbeiten, dann gehen wir in die Nachspielzeit.“ Es zeichnet sich ein Duell mit dem Lokalrivalen SV Uffing ab. Dazu muss Murnau auf Rang zwölf landen. Einen Wunschgegner für die Extra-Schicht gibt es aber Adelwart zufolge nicht. Er stellt klar: „Wenn wir die nächsten zwei Wochen sauber weiterarbeiten, werden wir die Klasse halten. Wenn es Uffing wird, probieren wir es gegen Uffing.“