Murnau II schüttelt Verfolger ab - Garmisch-Partenkirchen II holt in Mittenwald nur Remis

A-Klasse im Überblick

Von Andreas Mayr schließen

Die Reserve der Bezirksliga-Mannschaft des TSV Murnau konnte gegen Grainau einen wichtigen Sieg einfahren. Uffing II siegt zuhause gegen Antdorf.

Landkreis – Der TSV Murnau II hat einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde gemacht. Die Drachen-Reserve schlug am siebten Spieltag der A-Klassen den Tabellendritten Grainau mit 3:2. Der erste Verfolger der Murnauer, der 1. FC Garmisch-Partenkirchen II, ließ derweil beim 1:1-Remis in Mittenwald Punkte liegen.

SV Uffing II – SG Antdorf/I.dorf II 3:1 (1:1)

Schiedsrichter: Florian Bauer (SC Huglfing); Zuschauer: 15; Tore: 3:1 (1:1) 1:0 Reising (10.), 1:1 Hadi Abbas (12.), 2:1 Diepold (64.), 3:1 Reising (87./FE)

Sebastian Graf war die Erleichterung deutlich anzumerken. Zum Abschluss der Vorrunde feierte der SV Uffing II mit seinem Spielertrainer den ersten Saisontriumph gegen die SG Antdorf/Iffeldorf II. „Gegen den Tabellenletzten war es irgendwie auch ein Pflichtsieg, aber den muss man auch erst mal holen“, sagte der Coach der Uffinger Reserve nach der Partie. „Das Spiel war aber nicht sehr ansehnlich und hat sich dem Wetter angepasst.“

Ein direkt verwandelter Freistoß von Kapitän Nicolas Reising brachte die frühe Führung der Gastgeber, die nicht lange Bestand hatte. Nach einer Ecke flutschte Uffings Torhüter Lukas Krojer auf dem nassen Untergrund der Ball durch und Gästespieler Yousif Hadi Abbas brauchte das Leder nur noch über die Linie zu drücken. Aber für eine Antwort blieb noch genug Zeit. Die kam im zweiten Spielabschnitt. Der eingewechselte Alexander Diepold zirkelte von der Strafraumgrenze den Ball ins lange Eck und Reising machte mit einem verwandelten aber fragwürdigen Foulelfmeter den Deckel drauf. (ak)

SV Ohlstadt II – FC Megas GAP 5:0 (1:0)

Schiedsrichter: Sören Lohmeier (TSV Pähl); Zuschauer: 70; Tore: 1:0 Purkart (33.); 2:0 Purkart (72.), 3:0 (80./FE) Frombeck); 4:0 Frey (82.); 5:0 Mayer (84.).

Erst in der Schlussphase machten die Platzherren alles klar. Da brachen die Gäste strukturell völlig auseinander. Am Ende feierte die Ohlstädter Reserve ihren ersten Saisonsieg. Die Elf stand unter Zugzwang. Der Wille sei stets da gewesen, erklärte Trainer Stefan Frombeck. „Aber die Mannschaft hatte mit sich selbst zu kämpfen.“ So blieb Maximilian Purkarts Treffer nach einem vom Torhüter abgewehrten Ball bis kurz vor dem Ende das einzige Tor der Partie. Erst nach einem überzogenen Platzverweis von Maximilian Baumann, der Gelb-Rot sah, lösten die Ohlstädter die Blockaden. „Der SVO hat zu zehnt besser gespielt“, befand Megas-Trainer Theodoros Tegos. Purkart sorgte mit dem 2:0 nach sauberer Vorlage für die Vorentscheidung. Fabian Frey, der seit Jahren in der Zweiten des SVO aushilft, traf später zum 4:0. Anschließend erklärte er, bald endgültig abtreten zu wollen. Nach vielen guten Auftritten „ohne Belohnung“ (Frombeck) „tut es gut, den Dreier mitzunehmen.“ Trotz insgesamt mittelprächtiger Leistung gegen eine Mannschaft, der sieben Stammkräfte fehlten. „Es haben einige neue, untrainierte Jungs gespielt“, erklärte Tegos. „Auf der ersten Halbzeit können wir aufbauen, aber dann hat die Kraft nachgelassen.“ (or)

TSV Murnau II – SC Eibsee Grainau 3:2 (3:0)

Schiedsrichter: Petrit Kamaj (FC Kochelsee Schlehdorf); Zuschauer: 50; Tore: 1:0 Gjoxhai (14.), 2:0 Jocher (28.), 3:0 Gjoxhai (43.), 3:1 Keller (50./FE), 3:2 Wackerle (74.)

Zwei Klubs mit einer Erkenntnis: In der aktuellen A-Klassen-Saison gehören sie nach oben. Der TSV Murnau macht mit dem 3:2-Sieg über Grainau einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde. Dem Gegner bleibt die Erkenntnis: am Eibsee entwickelt sich was. „Wir können hinschnuppern“, sagte Trainer Christoph Saller. Die Hinrunde der Herbstrunde beendet sein Team als Dritter mit vier Zählern Vorsprung auf Rang vier. „Wenn wir so weiter machen, kommen wir vielleicht in die Aufstiegsrunde, auch wenn das ein langer Weg ist“, hielt Saller fest.

In der ersten Halbzeit patzten die Grainauer auf allen Ebenen. Für die absolut verdiente 3:0-Führung des TSV sorgten zwei neue Namen. Erion Gjoxhaj aus der A-Jugend kam zu seinem A-Klassen-Debut. Der Angreifer kickt noch nicht lange, zeigte aber ein gutes Offensiv-Gen. „Ein traumhafter Einstieg mit zwei Toren“, lobt sein Trainer Michael Schmid. Der zweite Schütze, Pascal Jocher, kam als großes Talent im Sommer, litt aber zuletzt an den Folgen einer Corona-Infektion. Er soll Spielpraxis für einen Einsatz in der Ersten sammeln. Nach der Pause verlor der TSV nach einem laut Schmid „unnötigen Elfmeter“ die Kontrolle. Grainau kam heran, hatte gar die Chance zum Ausgleich. „Die Hypothek war dann aber doch zu groß“, bekannte Saller. „Wir haben das Spiel insgesamt verpennt und Geschenke verteilt.“ (am)

TSV Oberammergau – SV Eschenlohe 3:0 (1:0)

Schiedsrichter: Jonas Jäcker (SV Polling); Zuschauer: 55; Tore: 1:0 Otto (36.), 2:0 Schätz (90+2), 3:0 Otto (90+4)

Vorige Woche gegen Murnau Lust, nun viel Frust beim SV Eschenlohe. Den Ärger hat Florian Mayr erst mal runterspülen müssen. „In allen Belangen schlecht“, bewertet der Trainer das Spiel seiner Elf. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der Vorwoche habe das alles nichts zu tun gehabt. Hinterher in der Kabine blickte Mayr nur in angefressene, ratlose Gesichter. Teilweise bekam sein Team keine Zwei-Meter-Pässe hin. „Da ist alles schief gelaufen.“ Überhaupt sah der Coach ein Spiel auf schlechtem Niveau. Oberammergau zeigte letztlich mehr Leidenschaft und Einsatz im Zweikampf. „Trotz Spielermangel“, wie Trainer Markus Mayer betont. Mit nur zwölf Mann war der TSV angetreten. „Aber die Burschen haben alles gegeben.“ Mayer sah eine überlegene Heimmannschaft, die aber größte Nöte beim Abschluss hatte. Einmal ging gar ein Versuch aus fünf Metern Entfernung vorbei, auch einen Elfmeter verschossen die Ammertaler. Erst der 1:0-Treffer von Kapitän Marvin Otto sorgte für Erleichterung. „Da hat er sich ein Herz gefasst“, lobte Mayer. Weiter stach beim TSV Florian Noll mit außergewöhnlichem Einsatz heraus. „Die beiden haben richtig gerackert.“ (am)

FC Mittenwald – 1. FC Garmisch-P. II 1:1 (0:1)

Schiedsrichter: Ilhan Yücel (FC Bayern München); Zuschauer: 40; Tore: 0:1 Khalil (28.), 1:1 Schug (69.)

Stefan Staab wollte seiner Mannschaft gar keinen Vorwurf machen. Aber in Mittenwald sah der Trainer der Reserve des FC Garmisch-Partenkirchen nicht die beste Leistung seiner Elf „Wir sind in keinen Flow gekommen, haben nicht zwingend nach vorne gespielt“, erklärte Staab. Ein paar Großchancen ergaben sich nach Standardsituationen. So gelang Hassan Khalil nach einer Ecke die Führung der Gäste. Aber: Die Garmisch-Partenkirchner gingen, gerade in der Defensive, nicht richtig in die Zweikämpfe. Dies rächte sich in der 69. Minute, als Markus Schug rechts vorm Tor stehend zum Schuss kam und ins lange Eck zum 1:1 einnetzte. Beiden Mannschaften fehlte am Ende das Glück für den Siegtreffer. „Das Remis geht in Ordnung“, sagte Staab. Mittenwalds Trainer Maximilian Tauwald stimmte zu. „Am Ende hatten wir aber vielleicht die paar Chancen mehr. Garmisch war selten wirklich im Strafraum drin“, erklärte er. Den durch zu starke Passivität vergebenen drei Punkten trauerte Staab nicht nach. „Klar hat sich der Abstand auf Murnau jetzt vergrößert“, räumte er ein, „aber nach einer Hinrunde mit guten und schlechten Leistungen muss man mit Tabellenplatz zwei zufrieden sein.“ (kb)