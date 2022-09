„Eierbirne“ rettet die Tabellenführung

Von: Andreas Mayr

Vorbereitung ohne Ballberührung: Emilio Schmidt Cabrera (r.) hebt die Hacke und leistet damit die indirekte Vorlage zum 2:0. Später erzielt er den Siegtreffer für Murnau. F: AM © Andreas Mayr

Der TSV Murnau gewinnt 3:2 gegen den BFC Wolfratshausen und verteidigt damit Rang eins in der Fußball-Bezirksliga. Emilio Schmidt Cabrera erzielt per Kopf den Murnauer Siegtreffer.

Murnau – Am Ende dieser Matsch- und Regenschlacht lacht die Sonne mit dem TSV Murnau. Nein, das war teilweise kaum anzuschauen, weil die Wasserflut von oben den Fußballplatz in Hälfte eins in ein temporäres Hochmoor verwandelte. Aber, und dieses Aber ist ein gewichtiges, wenn man Trainer Sven Teichmann glaubt: Der TSV Murnau, diese Bubi-Mannschaft (böse ausgedrückt), hat das dreckige Siegen zu ihrer zweiten Identität gemacht. Nach dem Last-Minute-Triumph in Penzberg rang der Aufsteiger den nächsten Oberland-Rivalen nieder. 3:2 schlug er den BCF Wolfratshausen.

Für 16 Uhr war das Duell angesetzt. Zu der Zeit fegte eine Gewitterzelle über Murnau, pustete Partyzelte zur Seite, zwang die Zuschauer in die Vereinsgaststätte und die Kicker in die Kabinen im Keller. Schiedsrichter Alexander Meier bediente das Regenradar, sah Besserung und verlegte den Start. Der Offizielle überließ Murnau die Wahl: Rasen oder Kunstrasen. Überraschend entschied sich das Team pro Gras, obwohl der Untergrund nun wirklich nicht das Kombinationsspiel der Gastgeber förderte, wie Teichmann festhielt. Mit 33 Minuten Verspätung pfiff Meier an, und Murnau spielte, als hätte es das Donnerwetter nie gegeben. Schon nach 22 Minuten führte der TSV 2:0, weil Georg Kutter zweimal im passenden Augenblick den Strafraum betrat. Treffer eins gelang ihm per Kopfball. Mancher scherzte am Spielfeldrand, das sei sein erstes Tor mit dem Kopf gewesen, weil Kutter trotz stattlicher Größer so ungern ins Luftduell hochsteigt. Beim 2:0 hob Emilio Schmidt-Cabrera geschickt die Hacke, damit der Pass von außen zu Kutter durchkam. Alles sah nach Debakel für Wolfratshausen aus, doch dann entdeckte der BCF, wie er diesen Drachen beikommen konnte.

Zunächst pikste er sie mit einem kleinen Foul hier, einer gelben Karte da. Bei Murnau riss der Film. Verteidigen wollte auf einmal keiner mehr, weder die Angreifer, die so etwas wie ein Abfangnetz spannen sollen, noch die Hinterleute, bei denen in der Jobbeschreibung explizit das Tore-Verhindern steht. Das 1:2 von Manuel Spreiter mag noch den Platzverhältnissen zuzuschieben sein, weil Verteidiger Nico Bierling im Rückwärtslaufen Schlittschuhfahren ging (so sah’s aus) und wegschlitterte. Spätestens beim Ausgleich (44.) sah jeder, dass der TSV den Betrieb ganz eingestellt hatte. Die Halbzeit nutzte Teichmann „zum Regulieren“, wie er sagt. Mit inbegriffen war einmal ein Appell: „Nach hinten waren das von jedem ein, zwei Schritte zu wenig. Eigentlich muss es umgekehrt sein, wenn’s nicht läuft.“ Zum anderen justierte er taktisch. Im Mittelfeldzentrum sah er viele Räume, also ordnete er Chip-Bälle auf die Stürmer an, die sie vorne halten sollten. Klappte vorzüglich.

Trotz diverser Chancen schlug der TSV mit der dreckigsten aller Varianten zu: per Freistoß aus dem Halbfeld. Das Tor gelang auch noch dem größten Arbeitstier, was ihn zur perfekten Allegorie auf diesen Sieg machte. Schmidt Cabrera wird zwar unter den Fans durchaus kritisch betrachtet, weil er ein Stürmer ist, der nicht primär zum Toreschießen da ist. Doch sein Coach liebt ihn für seinen Stil, für seinen bedingungslosen Kampf. Cabrera braust mit dem Rad zum Spiel, nicht mit dem Auto – und so kickt er auch, ständig unter Strom. „Es freut mich für Emilio, wie er da super einläuft und die Eierbirne hinhält.“ Die Eierbirne von Murnau also, die die Tabellenführung schützte.