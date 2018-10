Murnaus Geheimnis: Abwehr, Jugend und viel Tempo

Gegen TuS Holzkirchen II enstpannt sich die Personallage

von Andreas Kögl

Es ist nicht allzu schwierig, das Erfolgsgeheimnis des TSV Murnau zu entschlüsseln. Es reicht dazu ein Blick in die Statistik.

Bei den drei Niederlagen gegen Ohlstadt, Otterfing und Brunnthal kassierte der TSV elf Gegentore. In den übrigen neun Partien, die den Murnauern 20 Punkten einbrachten, schoss der Gegner nur sechs Treffer. Das überrascht insofern, weil Kapitän Benedikt Hausmann noch nicht wirklich fit ist und ihm ab und an untypische Fehler unterlaufen. Dafür hat sich Michael Meditz als Größe in der Innenverteidigung etabliert. Außerdem entwickeln sich die jungen Spieler unter Trainer Michael Adelwart hervorragend. Sie können ohne Druck aufspielen, weil ihr Trainer nur eines von ihnen verlangt: Sie sollen ins Training kommen und Gas geben. Den größten Sprung machte Leo Axthaler, der Relegationsheld. Selbst der Ausfall von Carlos da Silva Cunha ließ sich dadurch problemlos bewältigen. Die Jungen drücken aufs Tempo – und treiben die Alten an. Dieses Konzept geht bislang auf. Selbst vorige Woche in Miesbach siegte der TSV mit einer Notaufstellung. Auch wenn Adelwart merkte, „dass wir unser Tempo nicht über die gesamte Spieldistanz durchhalten konnten.“ Der Dampf fehlte. Geschuldet vor allem der „Unregelmäßigkeit bei der Trainingsbeteiligung“, wie es der Übungsleiter ausdrückt. Die Gründe für die Absagen sind vielfältig: Verletzung, Krankheit, Beruf.

Nun am Samstagnachmittag gegen den TuS Holzkirchen II (16 Uhr) entspannt sich die Lage etwas. Bojan Stojanovic, Manuel Pratz und da Silva Cunha, der kürzlich Vater geworden ist, kehren in den Kader zurück. „Die Prinzessin ist gesund, und der Papa war auch im Training“, sagt Adelwart. „Aber Bojan gibt auch zu, dass er zuletzt wenig Schlaf hatte.“ Ebenfalls wieder trainiert hat Denis Grgic, den Adelwart aber gegen Holzkirchen nicht aufstellt. Klar will er ablaufen. Doch Adelwart sorgt sich um seine Gesundheit. „Für ihn gibt es nur ein Gas: Vollgas.“ Sollte seine Verletzung wieder aufbrechen, würden sich alle doppelt ärgern. „Es macht Sinn, ihm noch eine kleine Pause zu gönnen.“

