Murnaus Torwart Stefan Schwinghammer würde auf den 1. FC Garmisch-Partenkirchen wetten

Stefan Schwinghammer spricht von „wir“ und „uns“, wenn er über den TSV Murnau redet. Klar. Er steht ja in seinen Diensten.

Garmisch-Partenkirchen/Murnau – Aber auch zum 1. FC Garmisch-Partenkirchen pflegt der 28-jährige Torwart gute Kontakte, schaut dort hin und wieder vorbei, trainiert sogar mit. Schwinghammer kennt beide Teams, ihre Stärken und Schwächen.In der Aufstiegsfrage hat der Ohlstädter einen klaren Favoriten.

Schwinghammer sieht den Spitzenreiter der Bezirksliga Süd und damit den Rivalen seines Vereins im Rennen um den begehrtesten Tabellenplatz eins eindeutig vorne. „Wenn der 1. FC seine Art und Weise, vor allem aber den Teamgeist beibehält, wird nichts mehr anbrennen“, prophezeit er. Murnau müsse „dranbleiben und den Glauben behalten“. An die Garmisch-Partenkirchner heranzuschmecken, hält er angesichts des Zusammenhalts und der Einstellung dort für schwierig.

Für den TSV müsse es zuvorderst darum gehen, sich die Verfolger vom Leib zu halten und den Relegationsplatz zu schnappen. „Es gibt auch noch andere Mannschaften, die oben mitspielen – da ist nichts entschieden.“ Speziell die SpVgg Haidhausen wird noch einmal alles versuchen. Der SV Bad Heilbrunn ist ohnehin nie zu unterschätzen.

Schwinghammers Prognose basiert nicht auf reiner Spekulation, er kann sie wohl begründen. So hätten sich die Murnauer von abgezockten Teams bisweilen den Schneid abkaufen lassen. Ebenso moniert er die Chancenverwertung. In der Vorrunde ließ das Team in seinen Augen „extrem viel“ liegen. Bestes Beispiel: Die 0:1-Niederlage zum Herbstfinale am Gröben, als der TSV vor Moritz Müllers Siegtor treffen hätte müssen – nicht nur einmal. „Da wirst du dann automatisch unruhig“, sagt der Schlussmann, der nach Felix Schürgers Verletzung den Murnauern auch aktiv wieder zur Verfügung stehen wird. „100 Prozent gehen nicht, aber wenn es der Rücken zulässt, helfe ich die restliche Saison aus.“ Er hofft, dass die Mannschaft von Trainer Sven Teichmann ihre Leistungen künftig konstanter abruft. Dazu gehöre, einen Ball auch mal wegzudreschen oder ordentlich dazwischenzufunken.

Stefan Schwinghammer: „1. FC war nicht in allen Spielen bessere Mannschaft, aber er zeigt oft mehr Leidenschaft.“

Der große Kader ist vornehmlich „jung und unerfahren“, überdies verlange das von Teichmann installierte System „jedem Spieler viel ab.“ Ergo muss der Fokus mitunter darauf liegen, „zu lernen, erwachsener Fußball zu spielen“, betont Schwinghammer. Fraglos ein Prozess, der sich nicht immer ganz exakt steuern lässt. Hier kann der Ligarivale knapp 30 Kilometer südlich einen nicht unwesentlichen Vorsprung vorweisen. Schwinghammer jedenfalls erkennt beim 1. FC eine „sehr positive Entwicklung. „Es hätte nach dem Abstieg auch happig werden können.“ Doch wie er es erlebt, hat sich das Team unter dem neuen Trainer „sehr schnell gefunden und sehr gut zusammengerauft“.

Den Coaches Florian Heringer und Harti Schmidt sowie Vorstand Arne Albl attestiert der Ohlstädter einen guten Job. Auch die Mischung im Team gefällt Schwinghammer: ein Mix aus erfahrenen Spielern und solchen, die auch mal stürmisch dazwischenhauen. Das gemeinschaftliche Anschieben als Einheit ist für den Torwart das wesentliche Qualitätsmerkmal. „Der 1. FC war nicht in allen Spielen die bessere Mannschaft, aber er zeigt oft mehr Leidenschaft und Herzblut auf dem Platz.“