Nach 1:1: Oberauwieder eine Einheit

Berg – Felix Schubert könnte sich in den nächsten Wochen noch zu einer der zentralen Figuren beim FC Oberau entwickeln. In der Relegation werden nicht selten die Torhüter zu Helden. Seit Samstag besteht kein Zweifel mehr daran, dass der FCO in zwei weiteren Duellen um den Klassenerhalt kämpft.

Schubert rettete seinem Team mit zwei starken Paraden ein 1:1 beim MTV Berg II. Zuletzt waren Schubert und Kollege Markus Brinkmann wegen ihrer Patzer im Mittelpunkt gestanden, nun sicherte der Keeper einen Zähler. „Das Spiel hätten wir sonst verloren“, sagt Trainer Florian Mayr.

Weil Perchting im Fernduell schon wieder patzte, beträgt der Abstand auf den Abstiegsplatz nun sieben Zähler. Mayr freut es: „Es hat vieles mitgespielt.“ Gegner Berg verzichtete beispielsweise auf Hilfe aus der Bezirksliga. Spielertrainer Simon Gebhart erklärte, er habe genügend Fußballer, die trainieren, er brauche keine Leihgaben. Sehr fair findet’s Mayr. Bei seinem Team erkennt er einen gewaltigen Schritt nach vorne. Der FCO trat wieder als kämpfende Einheit auf. Die Gäste hängten sich so rein, dass sich in der Schlussphase mehrere Spieler wegen Krämpfen behandeln ließen und sogar ein Paar Fußballschuhe kaputtging.

Oberau lebt vor den Entscheidungsspielen. Dazu passt auch der Spielverlauf. Das frühe 0:1 nach einer Ecke von Gebhart (seine Spezialität) glich Marcus Wagner in der zweiten Hälfte aus. Nach einem langen Ball von Dominik Korthals zog er ab, ohne zu überlegen – wie es Mayr angeschafft hatte. „Wir dürfen nicht mehr schön spielen.“ am

MTV Berg II – FC Oberau 1:1 (1:0)

FC Oberau: Schubert – Fichtl, Fischer, Leischer, Wagner, Hiemer, Karaca, Bäuerle, D. Korthals, Nicoloso, Jais. – Eingewechselt: Eulenstein, Pöttinger, Loesaus.

Schiedsrichter: Matthias Dolderer (FC Seeshaupt). – Zuschauer: 60.

Tore: 1:0 (2.) Adlouni, 1:1 (69.) Wagner.