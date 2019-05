Nach 11:0-Hinspiel-Erfolg: FCK Schlehdorf will gegen Schäftlarn Kunststück wiederholen

FCKS muss auf Hinspiel-Held Leiß verzichten

von Rudi Stallein schließen

An das Hinspiel erinnern sie sich beim FC Kochelsee Schlehdorf wohl noch in vielen Jahren. 11:0 fegte das Team von Trainer Klaus Fahrner am elften Spieltag den TSV Schäftlarn vom Platz. Ein historisches Ergebnis.

Einer der Matchwinner war Matthias Leiß. Fünf Treffer steuerte der Stürmer zum Erfolg bei. Beim Rückspiel an diesem Samstag (16 Uhr) wird er seinen Gala-Auftritt jedoch nicht wiederholen. Er fehlt aus privaten Gründen.

Nicht der einzige Leistungsträger, den Fahrner in Schäftlarn ersetzen muss. Auch Sebastian Reissenweber ist nicht im Kader. Doch dem Schlehdorfer Coach ist deshalb nicht bange. „Die Jungs haben nach der Winterpause gezeigt, dass sie einiges dazu gelernt haben, und dass sie auch ohne einige Stammkräfte gut spielen und gewinnen können“, betont er. „Und darauf kommt es mir an.“ Fahrners Ehrgeiz ist ungebrochen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der FCK Schlehdorf wohl nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben wird. Der Coach stellt klar: „Das spielt keine Rolle. Ich will so viele Punkte holen wie möglich.“ rst