Nach nächster Klatsche:Kohlgruber Abstieg fix

0:5 gegen Antdorf

Bad Kohlgrub – An ein Wunder wie im Vorjahr hat in Bad Kohlgrub keiner mehr geglaubt. Seit Samstagnachmittag ist der Abstieg amtlich: Der FC muss zurück in die Kreisklasse. Ausschlaggebend war die 19. Niederlage im 25. Spiel.

Gegen den ASV Antdorf setzte es eine 0:5-Pleite – auch wenn Trainer Thomas Simmeth sagt: „Das Ergebnis ist zu hoch.“

Vor allem die ersten 25 Minuten habe sein Team den ASV im Griff gehabt und das Spiel teilweise diktiert. Einzig die Möglichkeiten blieben ungenutzt. Einmal trafen die Ammertaler die Latte. „Als Tabellenletzter hast du nicht das Glück, dass so ein Versuch reingeht“, sagt Simmeth. Fünf Minuten später kassierte Kohlgrub den ersten Rückschlag – mit Folgen: Nach einem Zweikampf hob Stephan Kraus die Faust, was für Schiedsrichter Andreas May Grund genug war, den Stürmer vom Feld zu verweisen. „Da allein der Versuch schon strafbar ist, blieb ihm keine andere Wahl“, räumt Simmeth ein. Referee May habe gut gepfiffen. Mit Ausnahme einer Situation, die Simmeth aber als „spielentscheidend“ einstuft. Der Coach sah den Antdorfer Spieler „mindestens zwei Meter im Abseits“. Nicht aber der Unparteiische. Manuel Diemb nutzte die Möglichkeit und stellte auf 2:0, nachdem Sanel Beganovic einen von Manuel Strauß unglücklich verursachten Elfmeter verwandelt hatte (38.).

Von diesem weiteren Nackenschlag erholten sich die Gastgeber trotz anhaltender Gegenwehr nicht. Diemb und Maximilian Panholzer legten mit einem Doppelpack in den Schlussminuten nach. Simmeth stellt seinen Kickern ein Zeugnis in Sachen Einstellung aus. „Die Jungs haben immer wieder versucht, nochmals zurückzukommen.“ Mit der Leistung in Halbzeit eins könne die Mannschaft „absolut zufrieden sein“. ak