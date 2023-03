Nach Platzverweis im Heimspiel gegen Aubing - Überfallkommando soll Ndiaye ersetzen

Von: Oliver Rabuser

Fehlt am Samstag rotgesperrt: Mouhammadou „Momo“ Ndiaye (r.) kann den 1. FC im Duell mit dem Team der Stunde aus Aubing nicht unterstützen. Foto: RABUSER © RABUSER

Auf dem Weg Richtung Wiederaufstieg lautet der nächste Gegner für den FC Garmisch-Partenkirchen SV Aubing. Ndiaye wird den Hausherren nicht zur Verfügung stehen.

Garmisch-Partentkirchen – Da hat der 1. FC Garmisch-Partenkirchen ein ordentliches Brett vor der Brust: Denn mit dem SV Aubing gastiert an diesem Samstag (14 Uhr) die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bezirksliga am Gröben. „Es gibt aktuell keinen schwereren Gegner“, sagt Florian Heringer. Der Coach des 1. FC muss im Heimspiel aufgrund der Sperre von Mouhammadou Ndiaye das Mittelfeld umstrukturieren. Ein Umstand, der mangels personeller Alternativen zu einer imposanten Offensivausrichtung führen könnte.

Es war der einzige, gleichwohl aber ein gehöriger Wermutstropfen nach dem 3:2-Erfolg beim VfL Denklingen: der Platzverweis für Ndiaye. Er bringt Heringer ein Stück weit in die Bredouille. Zu dünn ist der Kader momentan, um den Ausfall des Routiniers so ohne Weiteres zu kompensieren. Zum einen ist Ndiaye nicht irgendein Spieler, sondern einer der Gründe für die funktionale Defensive. Als Absicherung vor der Abwehrkette gleichermaßen wie als unaufgeregter Ruhepol im Aufbauspiel. Der 30-Jährige ist der Stabilitätsfaktor schlechthin. Zum anderen pausieren mit Christoph Schmidt (Lauftraining) und Maximilian Heringer (ein Mannschaftstraining) ausgerechnet jene zwei Akteure, die für die Rotation notwendig wären. Weder Florian Langenegger, noch Jakob Jörg können so auf die Sechser-Position rücken – sie werden im Abwehrzentrum benötigt.

Deswegen überlegt Heringer, ein Überfallkommando aufzustellen. Mit Selvedin Mesanovic als Sturmpartner neben Moritz Müller von Beginn an, in erster Linie aber mit Defensivaufgaben für Jonas Schrimpf und Jonas Poniewaz. Ganz wohl ist dem Coach bei der „extrem offensiven Ausrichtung“ nicht. Doch hat diese Variante in ähnlicher Form auch vergangenen Sonntag nach Ndiayes Hinausstellung tadellos funktioniert. Zur Schlüsselfigur avancierte indes ein Spieler, der selten im Kegel des Rampenlichts steht: Michel Naber. Der 24-jährige Linksfuß schlüpfte unverzüglich in Ndiayes etwas defensivere Rolle, verteilte die Bälle, gab Kommandos. Ganz nebenbei schoss er noch das Siegtor. In der Hinrunde nie ganz verletzungsfrei, sieht Heringer den spielintelligenten Kicker „gerade in einer sehr guten Phase“. Der 24-Jährige sei laufstark, besitze die nötige Ruhe am Ball und besteche durch präzises Passspiel. „Er tut uns sehr gut.“

Auch dem SV Aubing tun einige Spieler speziell recht gut. Allen voran Torjäger Athanaios Savvas (17 Tore) und Spielmacher Artin Shamolli, der wohl Nabers Gegenspieler wird. Mit Shamollis kreativen Ideen versuchen die Aubinger, mittels der Außenstürmer hinter die gegnerische Abwehrkette zu gelangen. Funktionierte zuletzt ausgezeichnet. „Fünf Siege, beste Rückrundenmannschaft, sehr guter Schwung“, benennt Heringer die Vorzeichen. Allerdings: Der 1. FC ist unangefochtener Spitzenreiter der Bezirksliga Süd. Der Coach bestätigt seinem Team daher ein ausgeprägtes Selbstvertrauen angesichts des Saisonverlaufs und hält fest, dass sich seine Mannen „in einigen Bereichen“ sichtlich weiterentwickelt hätten. Manchmal wünsche er sich in einzelnen Aktionen aber „noch mehr Überzeugung und Konsequenz.“ Attribute, die gegen den SVA fraglos hilfreich wären. (or)