Mit dem Neun-Euro-Ticket zur Relegation: Euer Fahrplan fürs Wochenende

Von: Korbinian Kothny

Der TSV Murnau kämpft mit dem TSV Peiting um den Aufstieg in die Bezirksliga. © Roland Halmel

Im oberbayrischen Amateurbereich stehen die letzten Relegationsduelle an. Ihr wollt auch als neutraler Fan dabei sein? Kein Problem mit dem Neun-Euro-Ticket.

München - Die Fußballsaison 2021/22 biegt auf die Zielgerade ein. Die letzten Entscheidungen fallen am Wochenende. In der Relegation geht es nochmal um alles. Spannung garantiert. 1000 Zuschauer in der Kreisklasse? Kein Problem.

Ihr wollt bei den letzten Entscheidungen, über Aufstieg, Abstieg oder Klassenerhalt dabei sein? Schließlich ist auch als neutraler Fan der Besuch eines Relegationsspiels ein absolutes Highlight. Mit dem am Mittwoch gestarteten Neun-Euro-Ticket kein Problem. Hier ist euer Fahrplan fürs Wochenende (Fahrzeiten vom Hauptbahnhof München mit Fußweg), um nochmal alles mitzunehmen, was das Fußballherz begehrt.

Mit dem 9-Euro-Ticket zum Freitagsspiel (3. Juni): Finale um Kreisliga in Rohrbach

SV Menning - SC Kirchdorf, 18.30 Uhr (in Rohrbach): Bereits am Freitagabend fällt die Entscheidung im Kreis Donau/Isar, wer sich den letzten Startplatz in der Kreisliga sichert. Der SV Menning und SC Kirchdorf setzten sich im Halbfinale der Lucky-Loser-Runde durch und bestreiten am Freitag das Finale in Rohrbach auf neutralem Platz. Mit der Regionalligabahn seit ihr in 50 Minuten vor Ort.

Samstag (4. Juni) mit dem 9-Euro-Ticket: Zwei Spiele in Dachau - Weßling will Doppelaufstieg

TSV 1865 Dachau - SV Pullach, 16 Uhr: Im Sportpark an der Jahnstraße kämpft der TSV 1865 Dachau, um den Klassenerhalt in der Bayernliga. Und hat beste Chancen. Das Hinspiel wurde 3:0 gewonnen. In Dachau seid ihr mit der Regionalbahn oder S-Bahn in zehn bzw. 20 Minuten.

ASV Dachau - FC Dingolfing, 13 Uhr: Nur wenige Kilometer entfernt will der ASV Dachau den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga perfekt machen. Das Hinspiel in Dingolfing endete 0:0. Wer die beiden Spiele verknüpfen mag, kein Problem. Das Spiel beim ASV ist - sollte es keine Verlängerung geben - spätestens um 15 Uhr aus. In etwa einer halben Stunde ist man zu Fuß vom ASV beim Lokalrivalen TSV.

BC Attaching II - VfR Haag, 17 Uhr: Wer mit der Regionalbahn von Dachau noch weiter fährt, kommt nach Moosburg. Dort findet das Relegationsspiel zwischen dem BC Attaching II und VfR Haag statt. Eine Entscheidung fällt dort allerdings noch nicht. Der Sieger zieht lediglich ins Finale um die Kreisklasse ein. Von München dauert es etwa eine halbe Stunde, von Dachau 15 Minuten.

SV Haspelmoor - SV Germering, 16 Uhr: Auch im Kreis Zugspitze fallen am Wochenende Entscheidungen. Der SV Haspelmoor will seine Saison krönen und in die Kreisklasse aufsteigen. Das Hinspiel beim SV Germering endete 1:1. Abgerechnet wird nach der Auswärtstorregel. In Haspelmoor seid ihr in einer halben Stunde mit der Regionalbahn.

WSV Unterammergau - TSV Peißenberg, 16 Uhr: Wer ein bisschen weiter fahren und gleich einen idyllischen Tagesausflug machen will, ist in Unterammergau genau richtig. Dort kämpft der WSV, mit dem TSV Peißenberg, um den Startplatz in der Kreisliga. Mit der Regionalbahn braucht ihr eine Stunde und 45 Minuten.

Sonntag (5. Juni) mit dem 9-Euro-Ticket: Highlightpartie in Murnau - Wer steigt in die Bezirksliga auf?

TSV Murnau - TSV Peiting, 15 Uhr: Eines der absoluten fußballerischen Highlights steht am Wochenende in Murnau an. Dort kämpfen die Drachen gegen den TSV Peiting, um den Aufstieg in die Bezirksliga. Das Hinspiel gewann Murnau vor 1.100 (!) Zuschauern 1:0. In Murnau seid ihr mit der Regionalbahn in eineinhalb Stunden, dabei ist allerdings ein Fußmarsch von 30 Minuten vom Bahnhof eingereicht.

SG Hausham - DJK Waldram, 17.30 Uhr: Wer nicht ganz so weit zu Fuß gehen will, ist bei der SG Hausham genau richtig. Vom Bahnhof zum Sportplatz sind es nur wenige Minuten. Hausham gewann das Hinspiel beim DJK Waldram 2:1 und will in die Kreisliga aufsteigen. In nur einer Stunde seid ihr mit der Regionalbahn in Hausham.

München: Ihr wollt am Samstag in München Fußball schauen und euch trotzdem nicht die Emotionen einer Relegation entgehen lassen? Kein Problem. In Garching kämpft zum Beispiel Türk Spor gegen den SV Niederroth, um einen Platz in der Kreisliga. Und in Sendling wollen die Lokalrivalen Hellas und Wacker München das Ticket zur Bezirksliga lösen. Alles problemlos zu erreichen mit S- oder U-Bahn, genauso wie die Relegationsspiele zur Kreisliga in Trudering, Zorneding oder Solln.