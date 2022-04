Nur nah dran

Wieder im Bad Kohlgruber Trikot: Simon Ollert kann die 15. Saisonniederlage aber auch nicht verhindern. © Andreas Kögl

Der Ex-Profi Simon Ollert spielt wieder für seinen Heimat Verein. Doch auch er konnte den FC Bad Kohlgrub nicht vor der 15. Niederlage im 15. Saisonspiel bewahren - 2:3 gegen den ASV Habach.

Bad Kohlgrub – Die Spekulationen haben ein Ende. Das Gerücht, dass sich Simon Ollert wieder seinem Heimatverein anschließen könnte, wurde am Sonntag zur Gewissheit. Beim Anpfiff der Begegnung zwischen dem FC Bad Kohlgrub und dem ASV Habach stand der ehemalige Profifußballer mit der Nummer zehn bei den Gastgebern auf dem Rasen. Die 15. Niederlage im 15. Saisonspiel konnte er zwar nicht verhindern, hatte aber großen Anteil daran, dass die bisherige Schießbude der Fußball-Kreisliga den Tabellendritten in die Bredouille brachte.

Schnelles 1:0 für die Gäste

„Wir haben zwar zehn Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden, doch dann haben wir das gut gemacht“, sagt Coach Oliver Pajonkowski nach der 2:3-Heimniederlage des FC. In der Tat musste man anfangs befürchten, dass Bad Kohlgrub die nächste Klatsche kassieren würde. Nicht mal vier Minuten waren gespielt, da grätschte Maximilian Nebl den Ball zum 1:0 für die Gäste über die Linie. Doch Pajonkowski baute seine Leute sofort wieder auf. „Auf geht’s, es ist nix passiert, wir machen weiter“, brüllte er auf den Rasen.

Bad Kohlgrub erzielt siebtes Saisontor

Bis zur Halbzeitpause passierte nicht mehr viel, jedoch verletzte sich Martin Leiß nach einem Pressschlag. Nach dem Seitenwechsel liefen die Gastgeber früh an, blieben in den Zweikämpfen bissig. Ein daraus resultierender Ballgewinn landete bei Tobias Ollert, der von der Strafraumgrenze abzog. Den Schuss wehrte Habachs Keeper zur Seite ab, wo Dominik Strauß zur Stelle war und das 1:1 markierte. Ein Erlebnis, das Bad Kohlgrub erst zum siebten Mal in dieser Spielzeit genießen konnte.

Habach hat das letzte Wort

Aber nicht lange: Drei Minuten später gingen die Gäste per Kopfball von Michael Baumgartner erneut in Führung. Diesmal antwortete Bad Kohlgrub jedoch schnell. Ollert wurde einmal mehr per Foul gestoppt, diesmal im Strafraum. Die Konsequenz: Elfmeter und Gelb-Rot für Sünder Maximilian Tafertshofer. Anschließend verwandelte Maximilian Meditz zum 2:2. Pajonkowski wollte nun mehr, peitschte seine Spieler nach vorne. Doch in der Abwehr wurde es verpasst, den Ball wegzuschlagen. So luchste Nebl Jonas Bauer das Leder ab und stellte auf 2:3. „Absolut ärgerlich. Daraus müssen wir lernen. Schade, dass wir nicht noch mal zurückschlagen konnten, ein Punkt wäre verdient gewesen“, resümiert Pajonkowski. ak