Oberau-Damen wollen gegen DJK Otting wichtige Punkte sammeln

Kampf um den Klassenerhalt

von Redaktion Garmisch-Partenkirchen schließen

Eine wichtige Partie im Kampf um den Klassenerhalt steht für die Fußballerinnen des FC Oberau an.

Mit einem Sieg bei der DJK Otting (Samstag, 17 Uhr) könnte das Team von Trainer Markus Schmidt in der Tabelle an den Gastgeberinnen vorbeiziehen. „Das wäre im Hinblick auf die restliche Saison ein ganz wichtiger Erfolg“, betont der Coach. Verzichten muss Schmidt in Otting auf die Dienste von Martina Daser, Franziska Bornstädt, Marion Neuner, Katharina Kröninger und Tanja Lindauer. Dafür ist mit Nina Amann die gefährlichste Stürmerin wieder an Bord.

Text: ku