Rückschlag im Aufstiegsrennen: FC Oberau findet kein Rezept gegen Tomangbe

Durch die 2:5 (1:3)-Niederlage bei Spitzenreiter SV RW Überacker haben die Aufstiegshoffnungen des FC Oberau einen Dämpfer bekommen.

Überacker – Das Rezept der Gastgeberinnen war einfach und erfolgreich: Eine Abwehrspielerin schlug immer wieder lange Pässe nach vorne. Dort lauerte Goalgetterin Frido Tomangbe, die den Ball in der 17., 38., 58. und 70.

Minute gleich viermal einnetzte. „Ihre individuelle Klasse haben wir nicht in den Griff bekommen“, räumt FCO-Trainer Markus Schmidt ein. „Daneben hing uns der am Donnerstag schwer erkämpfte 2:1-Sieg in Untermenzing noch in den Knochen. Am Ende war meine Mannschaft einfach platt.“

Nach den kurzfristigen Absagen von Julia Arndt und Laura Hudetschek standen Oberau auch nur zwölf Spielerinnen zur Verfügung. „Wir hatten keine Alternativen und konnten die drei guten Mittelfeldspielerinnen von Überacker nicht ganz ausschalten“, bedauert Schmidt.

Oberau schaffte durch Tore von Nina Amman in der 26. und Juna Suppan in der 80. Minute lediglich eine kleine Resultatsverbesserung. (ku)