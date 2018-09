Ohlstadt-Coach Eberhart gibt Aying-Verlierern zweite Chance

Gleiche Aufstellung gegen Real

von Oliver Rabuser schließen

Markus Eberhart ist in doppelter Hinsicht gespannt. Darauf, wie seine Mannschaft den grauenvollen Auftritt vom vorigen Sonntag aufgearbeitet hat.

Ohlstadt– In erster Linie aber natürlich auf die Reaktion aus den Reihen der Spieler. Der Coach selbst verzichtete diesmal auf eine detaillierte Analyse, weil es eine abendfüllende Maßnahme gewesen wäre, und weil er langsam genug hat von der immer wiederkehrenden Thematik. Vor dem Training am Dienstag durfte sich das Team intensiv aussprechen. Als Eberhart später dazustieß, erinnerte er nur noch einmal an das inakzeptable Miteinander. Man habe sich „zu wenig“ als Mannschaft präsentiert.

Vor dem Gastspiel beim FC Real Kreuth am Samstag (18 Uhr) schließt der 47-Jährige aus, dass sich seine Fußballer wieder derart zerstückeln. An seine Mannschaft schickt er eine Warnung: „Wenn wir den Kampf nicht annehmen, gehen wir unter. Wir müssen richtig marschieren.“

Seine eigene Arbeit hinterfragte Eberhart natürlich ebenso. So einfach verschwand der ungenügende Auftritt gegen Aying nicht aus dem Bewusstsein. Zwei Dinge beschäftigen ihn: die Diskrepanz zwischen Trainingsleistung und Spiel, aber auch die ausbleibende Entwicklung. „Wir machen immer dieselben Fehler“, bedauert er. Die Sache mit der Blockade in Pflichtspielen bleibt ungeklärt. Eberhart hat an der Umsetzung in den Einheiten nichts auszusetzen. „Die Mannschaft ist voll da, arbeitet aggressiv. Aber zu den Spielen klafft eine Lücke.“

Weniger Sorgen bereitet Eberhart die gegenseitige Angifterei vom Sonntag. Das sollte ein einmaliger Ausrutscher gewesen sein. Schon am Mittwoch war die Harmonie beim gemeinschaftlichen Wiesn-Ausflug wiederhergestellt.

Vieles hängt mit der Erkenntnis über das eigene Leistungsvermögen zusammen. Eberhart verweist auf die ehrgeizigen Ziele. „Jetzt, wo klar wird, dass sie nicht erreicht werden, kommt eben etwas Unfrieden auf.“

Klar ist: Eine Fortsetzung vom Sonntag wird sich der Coach nicht lange anschauen. Die Elf bekommt ausnahmslos die zweite Chance. Obwohl Ohlstadt keinerlei Verletzte zu beklagen hat und ausreichend Wechselspieler für sämtliche Mannschaftsteile vorhanden wären. Eberhart spricht vor dem Match am Tegernsee von einer „Wundertüte“, ist sich nicht sicher, was ihm die Mannschaft bieten wird. Die Hoffnungen sind klar: Er wünscht sich eine Reaktion. Allerdings traut er dem Frieden nicht ganz, schweift ab in Selbstironie: „Wieder einmal.“