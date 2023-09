„Ohlstadt stärker, als es aussieht“: Schwieriges Auswärtsspiel für Wildsteig/Rottenbuch

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Nach der Niederlage im letzten Kreisligaspiel sollen für den FC Wildsteig/Rottenbuch im nächsten Spiel gegen den SV Ohlstadt wieder drei Punkte her. © Dieter Metzler

Nach der Niederlage im letzten Kreisligaspiel ist der FC Wildsteig/Rottenbuch gegen den SV Ohlstadt auf Wiedergutmachung aus. Doch leicht wird es nicht.

Wildsteig/Rottenbuch - „Wir haben Polling nicht auf die leichte Schulter genommen“, beteuert Martin Hennebach. Anders als in den Wochen davor, habe sich einfach nicht alles so harmonisch gefügt, wie das Trainer und Spieler per se von sich erwarten. „Es gibt so Tage, wo nichts funktioniert.“

Gegenseitiger Respekt zwischen Wildsteig/Rottenbuch und Ohlstadt

So stellt sich nunmehr im Auswärtsspiel beim SV Ohlstadt (Freitag, 19.30 Uhr) die Frage: Sind die Rottenbucher tatsächlich ein Spitzenteam und erster Anwärter auf einen Platz in der Meisterrunde? Als Bestätigung hierfür braucht es eine überdurchschnittlich gute Leistung am Boschet. Oder lassen sich die Pfaffenwinkler auswärts den Schneid abkaufen und dadurch abermals besiegen? Tatsache ist: Die Elf von Fabian Lindauer und Hennebach wird auf gehörigen Widerstand treffen.

„Spielerisch stärkste Mannschaft der Liga.“

Denn die Ohlstädter werden ob der Nähe zur Aufstiegsrelegation in der Vorsaison allenorts höher gehandelt, als sie es bislang zeigen konnten. Mit lediglich zwei Remis ziert der SVO das Ende des Tableaus. Hennebach betont die Schwierigkeit, die Tabellensituation vollumfänglich auszublenden, um nicht böse überrascht zu werden. „Wir schätzen Ohlstadt definitiv stärker ein, als es momentan dasteht“, stellt er klar.

Doch scheint der Respekt von gegenseitiger Natur zu sein. Ohlstadts Co-Trainer Sven Döpke verleiht dem FC das Attribut der „spielerisch stärksten Mannschaft der Liga“, ausgestattet mit einer „super gefährlichen Sturmreihe“.

Kampfbetontes Flutlichtspiel in Kreisliga 2 Zugspitze erwartet

Aber genau das mögen sie in Ohlstadt ja. Nicht selbst das Spiel machen zu müssen, stattdessen den Gegner mit Robustheit und Hingabe zu bekämpfen. Davon geht auch Hennebach aus. „Dagegenhalten ist die Hauptprämisse“, unterstreicht er. Schaffen es seine Mannen, nicht zurückzuziehen, sondern „läuferisch und körperlich“ Stand zu halten, sollte ein positives Resultat möglich sein: „Dann entscheiden Kleinigkeiten“, so der Spielertrainer.

Besonders freut man sich beim FC auf ein Flutlichtspiel. „Gibt es nicht oft bei uns“, räumt Hennebach ein. Der SVO verlegte das Match um einen Tag vor, weil er am Samstag bei der Gestütsparade in Schwaiganger die Bewirtung federführend übernimmt. „Ist etwas ganz Besonderes, wir freuen uns drauf.“ Personell passt es: Während man auf Ohlstädter Seite auf ein Mitwirken von Sturmtank Maxi Schwinghammer hofft, kann der FC nach der Rückkehr von Korbinian Jörg aus dem Vollen schöpfen. (Oliver Rabuser)