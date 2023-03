Ohlstadt verschenkt den Auftaktsieg

Von: Oliver Rabuser

Besorgte die Führung: Doch das 1:0 von Klaus Zach (Mitte) genügte dem SVO nicht in Lenggries. © Oliver Rabuser

Trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung verliert der SV Ohlstadt mit 4:6 beim Lenggrieser SC und verpatzt damit den Auftakt in die Meisterrunde der Fußball-Kreisliga.

Lenggries – Den ersten Zustieg auf den Meisterschaftsexpress hat der SV Ohlstadt gleich mal verpasst. Trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung setzte es beim Lenggrieser SC am Ende eine für Ohlstädter Verhältnisse ungewohnt hohe 4:6-Niederlage. Neben dem eigenen Defensivverhalten hatten die Boschet-Kicker zuvorderst Großfamilie nicht hinreichend im Griff, die die Gastgeber prägt.

SVO produziert zu viele Fehler

Es war ein Abnutzungskampf auf hohem Niveau, den beide Teams auf dem Kunstrasen des Isarstadions führten. Stefan Schwinghammer hatte durchaus Gefallen am beiderseitigen Offensivpressing. „War richtig Feuer drin“, kommentierte er die ersten 45 Minuten. Und dann sah plötzlich auch noch das Ergebnis rosig aus. Klaus Zach hatte per Drehschuss getroffen, Kevin Lahmeyer aus der Distanz nachgelegt. „Unser Spiel war in Ordnung“, befand Schwinghammer. Zumindest prinzipiell. Den Zusatz, dass man aber „zu viele Fehler“ produziert habe, erinnerte stark an die Analysen der Hinserie. Verbesserungen in puncto Konzentration und Akribie hatte der Coach im Vorfeld der Partie eingefordert. Dieser Lernprozess aber scheint von epischer Dauer. Ein Patzer im Aufbau und ohne Bedrängnis, schon war der LSC wieder dran. Kurz den Kopf hängen gelassen – Ausgleich. „Dann hast du es auch nicht verdient, zu gewinnen“, stellt der SVO-Coach klar.

Lenggrieser Gergs entscheiden die Partie

Der 58-Jährige wies in der Pause energisch darauf hin, dass nichts passiert sei, dass es eben erneut bei Null losgehe. Doch kaum lief die Partie wieder, mündete ein Malheur in der Vorwärtsbewegung ins erstmalige Hintertreffen. Im zweiten Abschnitt sei seine Mannschaft „immer nachgelaufen“. Zwar kämpfte sich der SVO wieder heran. Etwa durch Jonas Thümmlers Schuss ins Kreuzeck, oder Bernhard Kurz’ dritten Saisontreffer. Im Gegenzug aber wurde leichtfertig ein Handelfmeter verursacht oder den Gergs zu viel Raum gelassen. Viermal steht der in der Brauneckregion geläufige Name auf dem Spielbericht, in gleicher Zahl taucht er auf dem Scorerboard auf. „Die sind schon gut, aber wir machen es ihnen zu leicht“, verdeutlicht Schwinghammer.

SVO „verschenkt“ vier Tore

Zudem merkte man einigen SVO-Akteuren gen Ende die längere Pause vom Spielbetrieb an. In diesem Kontext macht sich das Fehlen von wertvollen Alternativen wie Hannes Fischer, Lukas Jonietz oder Maximilian Schwinghammer umso gravierender bemerkbar. Positiv hob der Coach hervor, dass die Tore herausgespielt waren. Die Treffer der Isarwinkler hingegen fußten vornehmlich auf das Zutun der Gäste. „Vier der sechs Tore waren fast geschenkt.“