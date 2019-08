Ohlstadt wagt das Experiment-Dreierkette: „Es gibt noch viel zu verfeinern“

Aus Fehlern lernen

von Oliver Rabuser schließen

Knapp war’s. Sehr knapp sogar. Erst am letzten Spieltag schaffte der SV Ohlstadt vergangene Saison den Klassenerhalt.

Mit viel Engagement aber auch etwas Glück. Jetzt steht das Trainerduo Jan Tischer und Michael Koller vor der nächsten Herausforderung: Das Team so umzuformen, dass es nicht neuerlich in die Bredouille gerät. Ein Vorhaben, das mit leicht verändertem Personal und einem neuen Spielsystem gelingen soll – für das aber auch der Fokus auf den Fußball geschärft werden muss.

Kommen und Gehen

Naturgemäß ist die Fluktuation beim SVO gering. Abgänge blieben komplett aus, Neuzugänge gab es mit Jonas Thümmler vom TSV Bobingen (BZL Schwaben) und Ömercan Serin vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen II (Kreisklasse) immerhin zwei. Zudem hat Coach Tischer einen kleinen Kreis aus der Reserve ausgemacht, dem er – entsprechendes Engagement und Entwicklung vorausgesetzt – den Sprung in die Kreisliga zutraut. Besonders Tobias Reißl und Laurin Dotzer haben sich bisher in den Vordergrund gespielt. Die Planstelle des zweiten Torhüters konnte nicht besetzt werden. Reserve-Keeper Seraphin Glaßner möchte weiterhin nur in Notfällen bei Team Eins aushelfen. Offen bleibt die Causa Simon Nutzinger. Der Antreiber und Mittelfeldmotor, der schon in der vergangenen Rückrunde aufgrund hartnäckiger Beschwerden im Zehengelenk nahezu komplett ausgefallen war, hat sich bis auf Weiteres von der Mannschaft abgemeldet. „Er wollte seine Verletzung nicht wahrhaben, aber die Brechstange war der falsche Weg“, urteilt Tischer. Der 26-Jährige versucht nun, bis zum Beginn der Rückrunde Wege der Heilung zu finden. Nutzinger eins-zu-eins zu ersetzen, dürfte schwierig werden. Das weiß Tischer. „Er fehlt als Typ auf dem Platz.“

Die Vorbereitung

Die Testphase lief mit deutlich mehr Licht als Schatten ab. Tischer lobt die „sehr gute Trainingsbeteiligung“, aber auch den Wissensdurst seiner Schützlinge. Keines der Freundschafts- oder Pokalspiele ging verloren. Seine Mannschaft zeige allmählich ein „anderes Gesicht“, schöpfe ihr Potenzial besser aus. Einen Vorteil sieht Tischer auch im „etwas breiteren Kader“. Mit 16 Leuten im Training lässt sich gezielter an taktischen Dingen arbeiten. Die Physis scheint ebenfalls zu passen. „Konditionell sind wir einen Schritt weiter“, betont der 40-Jährige. Einzig Franz Leis und Maximilian Schwinghammer sind aufgrund von Blessuren zum Saisonstart nicht bei 100 Prozent, überdies passten die späten Urlaube von Rudi Schedler und Bernhard Kurz Tischer nicht ins Konzept.

Der Trainer

Den Wandel hin zu einer spielerisch feinen Mannschaft haben Tischers Vorgänger trotz intensiver Bemühungen nicht geschafft. Der SVO bleibt auf Sicht ein lauf- und kampfstarkes Team, das lieber gegen als mit dem Ball arbeitet. Nichtsdestotrotz wollen Tischer und Koller am Aufbauspiel arbeiten. Dank eines Systemwechsels hin zu einer defensiven Dreierkette soll es variabler werden. Ein gewagtes Projekt beim überschaubaren Trainingsumfang in der Kreisliga. „Es gibt noch viel zu verfeinern“, räumt Tischer ein. In Einzelfällen werde sich der Coach aber am Gegner orientieren und gegebenenfalls eine Viererkette aufbieten. Ein weiteres Ziel in seiner ersten vollständigen Saison als Trainer am Boschet: Tischer möchte das gegenseitige Coaching der Spieler auf dem Platz deutlich verbessern. Ein großes Thema seit Jahren. „Alle müssen viel mehr miteinander sprechen.“

Fazit und Prognose

Eine Saison wie die letzte will beim SV Ohlstadt keiner mehr erleben. Zuvorderst die Spieler nicht. Den Fehler der Vergangenheit, im Training nicht immer Wert auf höchste Intensität zu legen, wollen sie nicht noch einmal machen. Ein Vorteil: Das Trainerduo verzichtet komplett auf Freibriefe. Leistung ist der einzige Trumpf auf dem Weg in die Startelf. Einige Positionen sind doppelt besetzt. Im Falle ausbleibender Verletzungen wäre sogar ein Konkurrenzkampf denkbar. Gab’s lange nicht am Boschet. Doch Vorsicht: Das Pflänzchen der Hoffnung ist zart, der Kader weiterhin dünn, und der Papierform nach gibt es kaum einen Gegner in der Liga, der deutlich schwächer ist als der SVO. Die Ohlstäder sind gut beraten, von Beginn an jede Partie im Endspiel-Modus anzugehen. Dann könnte der Klassenerhalt im April vorzeitig realisiert sein.

DER SVO-KADER

Tor: Kevin Ziener, Seraphin Glaßner.

Abwehr: Maximilian Baumann, Michael Guglhör, Maximilian Husel, Franz Leis, Ömercan Serin, Dominikus Zach.

Mittelfeld: Tobias Stadler, Laurin Dotzer, Johannes Fischer (C), Matthias Kaindl, Levent Karaca, Simon Nutzinger, Michael Reißl, Rudi Schedler, Klaus Zach.

Sturm: Yannic Frey, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Jonas Thümmler, Tobias Reißl.