Ohlstadts Eberhart: „Sieben Punkte aus drei Partien sind Pflicht“

Trainer fordert Charakter und Typen

von Oliver Rabuser schließen

Es geht ans Eingemachte. Wie nahezu in jeder der vergangenen Spielzeiten hat sich der SV Ohlstadt in seinem bisweilen schwer erklärbaren Treiben heillos verfangen. Das Heimspiel gegen den SV Miesbach läutet somit ein wegweisendes Herbstfinale ein.

Ohlstadt – Die Aussagen werden eindeutiger. Markus Eberhart muss seine wankelmütige Elf schleunigst auf Kurs bringen, um ihr und sich selbst ein Nervenspiel im kommenden Frühjahr zu ersparen. Da bleibt ebenso wenig Spielraum für den Konjunktiv wie für personelle Experimente, sofern sie der kleine Kader überhaupt zulässt. „Wer am stärksten trainiert, der spielt am Sonntag“, sagt der 47-Jährige fast schon ein wenig trotzig.

Natürlich gibt es Gründe für seine Reaktion. Zu oft schon hat ihn seine Mannschaft in dieser Runde enttäuscht. Mal stößt Eberhart die Lernresistenz bei gegnerischen Standards auf, mal reibt er sich an diversen Eigenbrötlern, die ungern in ein taktisches Korsett schlüpfen. Am meisten aber – und das lässt aufhorchen – vermisst er bei seinen Mannen die klassische Ohlstädter Tugend: Die physische Präsenz, die den Gegner früher am Boschet schaudern ließ. „Bei uns grätscht kaum noch einer“, sagt der Coach verwundert. Eberhart räumt ein, dass er sich mit der aktuellen Situation „schwer abfinden“ könne. Er selbst hinterfragt sich wöchentlich. Das würde er sich auch von „einigen Spielern“ wünschen. „Aber das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich.“

Miesbach, Murnau, Holzkirchen – in welche Tabellenbereich überwintert der SVO? Eberhart appelliert an sein Team. Es stehen „drei sehr wichtige Spiele“ vor der Türe. Ein Dreier gegen Miesbach ist daher einkalkuliert. Gleiches gilt für die kommenden Wochen. „Sieben Punkte aus den drei Partien sind Pflicht“, fordert der Übungsleiter. Gewiss, die nicht minder verunsicherten Miesbacher sollen durch entsprechend aggressives „Mittelfeld- und Angriffspressing“ zu Fehlern animiert werden.

Doch schon da geht es wesentlich um physische Elemente. Vielmehr als eine Grundordnung wird es nicht geben. „Mit spielerischen Mitteln brauchen wir nicht mehr rum tun, ich muss die Jungs zum Kämpfen bringen“, erläutert Eberhart. Tobias Fels, einer der Trainingsweltmeister, wird in der Innenverteidigung beginnen, weil Rudi Schedler neben Franz Leis in das zentrale Mittelfeld rücken soll. Alles andere möchte Eberhart erst aufgrund der Eindrücke im Abschlusstraining festlegen. Denn: „Es geht jetzt um Charakter und Typen.“