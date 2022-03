0:3 in Habach: Enttäuschung nach Ohlstädter Fehlstart

Schon ist er wieder weg: SVO-Kapitän Jonas Thümmler (r.) verliert den Ball an Habachs Maximilian Feigl. Zu mutlos, zu ängstlich © RABUSER

Das war nix zum Auftakt im neuen Jahr: Der SV Ohlstadt verliert verdient 0:3 bei Tabellennachbar ASV Habach.

Habach – Viel vorgenommen, wenig umgesetzt. So lässt sich der maue Auftritt des SV Ohlstadt beim ASV Habach auf vier Wörter herunterbrechen. Die 0:3-Abfuhr beim Kreisliga-Tabellennachbarn war nichts anderes als der völlig verkorkste Start ins Fußballjahr 2022. Eigentlich war es eine Vorstellung mit Eskalationspotenzial für den Trainer. Doch beließ es Jan Tischer bei dem Begriff Enttäuschung – inklusive Kampfansage für den kommenden Sonntag. „Es war ein Scheiß-Tag, aber gegen Polling wird die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen.“

Muss sie auch. Denn mit der Umsetzung vom Samstag lässt sich kaum ein Gegner bezwingen. Natürlich schwang Corona auch unterschwellig mit. Zwar standen beim SVO alle temporären Ausfälle wieder im Kader. Doch zeigen sich Virus-Nachwehen bekanntlich nicht sofort. Späte Freitestung oder Trainingsrückstand sind alles gültige Argumente, warum Ohlstadt die Spritzigkeit abging. Doch lässt sich damit nur schwer eine mangelhafte Zweikampfführung begründen. Auch nicht, warum es im ersten Abschnitt nicht gelang, den Ball kontrolliert in den eigenen Reihen zu halten. „Zu mutlos, fast ängstlich“, betonte Tischer. „Es war nicht das, was wir uns vorgestellt haben“.

Ohlstadts Matchplan kippte bereits mit dem ersten Angriff der Gastgeber. Der war eigentlich schon verpufft, aber Keeper Kevin Ziener hatte Probleme, den Rückpass zu verarbeiten. Es kam zum Pressschlag mit ASV-Torjäger Maximilian Nebl und zum 0:1. „Danach haben wir 15 Minuten keinen Fuß auf den Platz gebracht“, erläuterte Tischer. Die Phase blieb ohne weiteren Rückschlag, war aber ein starkes Indiz, wie diese Partie weiter verlaufen würde. Just als sich der SVO etwas gefangen hatte, wurde es wieder folgenschwer. Nebl manövrierte nach einem langen Ball Simon Nutzinger an der Grundlinie aus, legte zurück auf Michael Baumgartner – 0:2. Die einzige Chance der Gäste hatte Luis Frombeck mit einem Distanzschuss an den Pfosten.

Tischer brachte zur Pause Hannes Fischer und Angreifer Maximilian Schwinghammer, stellte zudem das System auf 4-3-3 um. Geholfen hat es insoweit, dass sich der SVO etwas griffiger präsentierte und zu weiteren Möglichkeiten kam. Tischer: „Wir waren besser im Spiel, aber was fehlte, war das Tor.“ Zumal Habach die Partie bereits kurz nach Wiederbeginn endgültig entschied: Max Tafertshofer köpfte nach Ecke gegen seine früheren Mannschaftskollegen ein. OLIVER RABUSER

Zu mutlos, zu ängstlich