OP-Saal statt Heimspiel - Murnaus Top-Mann Kutter fehlt wegen Knie-OP gegen Penzberg

Von: Andreas Mayr

Mit dem gemeinsamen Jubel ist’s erst einmal vorbei: Top-Torjäger Georg Kutter (l.) fällt länger aus, der ebenfalls erfolgreiche Schütze Bastian Adelwart (r.) fehlt etwa drei Wochen. Nun bekommt Emilio Schmidt Cabrera (M.) seine Chance. Foto: am © am

Der TSV Murnau empfängt den FC Penzberg. Dabei muss der TSV allerdings aufgrund einer Verletzung auf seinen Top-Stürmer Georg Kutter verzichten.

Murnau – So herzlich der Empfang, so hart die Realität für Martin Wagner. Eine Woche TSV Murnau und der neue Coach ist gleich als Puzzlebauer wie Problemlöser gefragt. „Was die Nachrichten angeht eine heftige Woche“, sagt der Trainer der Drachen. Für das Duell mit dem 1. FC Penzberg, das große Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, fallen die drei besten Torschützen aus.

Addiert lieferten sie 31 Treffer. Fabian Erhard – sieben Tore – wird beim wichtigen U19-Spiel benötigt. Bastian Adelwart – ebenfalls sieben Buden – fehlt etwa drei Wochen mit einer Verletzung am Sprunggelenk. Und Georg Kutter – Topschütze mit 17 Treffern – liegt schon nächste Woche im Operationssaal mit einem Eingriff am Meniskus im Knie. Diese Botschaft bekam Wagner quasi mit Amtsantritt serviert. „Das ist brutal schade. Als Typ und Unterschiedsspieler ist er nicht eins zu eins zu ersetzen“, klagt der Habacher. Wie der Klub diesen Aderlass am Samstag (16 Uhr) kompensieren will? Mit einem Systemwechsel.

Der TSV Murnau unter Wagner wird defensiver auftreten. Liegt einerseits an den jüngsten Neuigkeiten, andererseits an den frühen Erkenntnissen der ersten Analyse. Fünf Gegentore im Heimspiel gegen Unterpfaffenhofen, wohlgemerkt ein Abstiegskandidat, haben wachgerüttelt. „Wenn wir gegen Penzberg auch so spielen, knallt es richtig“, prophezeit Wagner. Einen Ticken mehr Stabilität verleiht er der Hintermannschaft mit einer taktischen Neuerung. Er setzt auf zwei defensive Mittelfeldspieler, zwei Sicherheitsschleusen statt einer vor der Abwehr. Für den Sturm wird er sich noch etwas einfallen lassen. Emilio Schmidt Cabrera (fünf Tore) erhält seine Chance. Ansonsten sei die Truppe so gut, dass sie immer in der Lage ist, ein Tor zu schießen, glaubt der Coach. Unter Wagner muss zunächst die Null stehen. Wie sich Prioritäten doch verschieben können.

Keiner in Murnau kennt den nächsten Gegner besser als der neue Coach. Drei Jahre hat Wagner beim FCP verbracht. Er weiß um die große individuelle Klasse von Kickern wie Maximilian Panholzer, Marco Hiry oder Josef Siegert, gestandene Bezirksligaspieler, wenn nicht gar vom Niveau darüber anzusiedeln. „Eine Mannschaft, die dich zerlegen kann.“ Doch mühen sich die Penzberger seit Saisonstart mit dem neuen System von Wagners Nachfolger Simon Ollert. Der lässt offensiv kicken, mit allen Facetten des modernen Angriffsspiels: hohes Pressing, früher Druck, schnelle Umschaltmomente, „Rock’n’Roll-Fußball“ nennt er’s. Allerdings betrachtet der FCP die aktuelle Saison als Übergangsjahr. Erst nächste Spielzeit wird zum großen Angriff trompetet.

Wagner freut sich auf das erste Duell gegen seinen Ex-Verein. Einige Burschen aus gemeinsamen Tagen habe er lange nicht gesehen. Umso mehr erwartet er einen netten Plausch nach der Partie. „War eine superschöne Zeit“, sagt der 37-Jährige, der von 2019 bis 2022 in Penzberg arbeitete. In diesen drei Jahren habe er sich als Trainer stark weiterentwickelt. Dabei ging’s weniger um fußballerische Finessen als um Teamführung. Solch hoch qualifizierte Leute wie Maximilian Berwein habe er ja davor nie betreut. Außerdem sei das Umfeld nicht mit einem Dorfverein wie Habach zu vergleichen. Wagner erfuhr, dass der FCP keineswegs das oft dargestellte Haifischbecken der Region beherbergte. „Ich bin im guten gegangen und habe keine Rechnung offen.“ (Andreas Mayr)