Operation Derbysieg: Garmisch-Partenkirchen will endlich gegen Geretsried gewinnen

Vorsicht vor Ivkovic

von Oliver Rabuser schließen

Ivo kommt zurück: Will der 1. FC Garmisch-Partenkirchen als Sieger aus dem Duell mit dem TuS Geretsried hervorgehen, muss er seinen früheren Torgaranten Srdjan Ivkovic auf Seiten der Gäste aus der Partie nehmen.

Garmisch-Partenkirchen – An das Kräftemessen des Vorjahres denken sie beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen nur sehr ungern zurück. Zweimal unterlag der damalige Landesliga-Aufsteiger dem TuS Geretsried, auf eigenem Platz war es ob der Selbstaufgabe zum Ende hin fast schon eine Demütigung. Doch ist bekanntlich in dieser Spielzeit vieles anders beim 1. FC. Die Mannschaft agiert fern aller Abstiegssorgen, konnte in den meisten Partien über weite Strecken überzeugen und hat dabei in der aktuellen Zusammensetzung jene Leichtigkeit gefunden, die für den Erfolgsfall unverzichtbar ist. „Wir freuen uns auf dieses Duell, es ist ein Oberland-Derby“, sagt Christoph Saller vor dem Heimspiel. „Wir wollen es genießen und zeigen, dass wir gegen Geretsried nicht nur verlieren können.“

Die Resultate des Vorjahres wurmen den Trainer noch immer. Gerade weil Srdjan Ivkovic, der vormalige Torjäger des 1. FC, beide Partien mit seinen Treffern maßgeblich prägte. „Die Niederlagen passierten in Phasen, wo es sie nicht unbedingt gebraucht hätte.“ Entscheidend war die Reaktion der Verantwortlichen im Hinblick auf Qualität und Breite des Kaders, um den Wiederholungsfall auszuschließen. Heuer stehen die Werdenfelser punktgleich mit den Gästen auf Platz sechs. „Wir haben uns diese Tabellenposition erarbeitet, können deswegen befreit in solche Spiele gehen“, hält Saller fest.

Zumal die Geretsrieder längst nicht ihren selbst gesteckten Erwartungen gerecht werden. Hat der TuS-Kader doch in der Sommerpause einige Veränderungen erfahren, analog zum 1. FC viele junge Spieler dazugewonnen. „Denen muss man Zeit geben, in die Mannschaft reinzukommen.“ Gleichwohl geht der Coach von einem leicht reduzierten Potenzial der Gäste aus. „Von der Qualität kommen sie nicht ganz an das Vorjahr heran.“ Ein anderer Faktor sind freilich jene FC-Kicker, die in früheren Tagen bereits das Trikot des Gegners getragen haben. Allen voran Michael Rauch, aber auch die Talente um Lukas Kunzendorf und Robin Reiter. Zwar sei es keine „exorbitante Besonderheit“ gegen den einstigen Klub zu spielen, definitiv aber etwas anderes als gegen Egg oder Gundelfingen. „Man will sich zeigen.“

Einmal mehr kann Saller kadertechnisch aus dem Vollen schöpfen. Sogar Fabian Kaglin, ebenfalls aus der TuS-Jugend gekommen, ist vor einer Woche wieder ins Training eingestiegen. Den Huglfinger plagte eine Zyste am Handgelenk. Zuletzt aber gab es aus medizinischer Warte grünes Licht. In puncto Rotation dürfte Florian Langenegger wieder in die Abwehrreihe rutschen. „Wegen seiner Kopfballstärke“, erläutert Saller im Hinblick auf Gefahrenherd Ivkovic. Einen Zusammenhang mit der Leistung Michel Nabers, der für Langenegger raus muss, gibt es nicht. „Er hat es zuletzt wirklich gut gemacht“, lobt Saller den Linksfuß. Weitere Optionen prüft der Trainer bis zum Spieltag. Momo Diaby ist stets Kandidat für die Startelf, vorne bleibt es bei der gewohnten Rotation „drei aus vier“, bei der Jonas Schrimpf wohl diesmal auf der Ersatzbank sitzt.