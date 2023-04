Personaldecke immer dünner - 1. FC ohne Bittner und Langenegger gegen Raisting

Von: Oliver Rabuser

Schmerzlich vermisst wird Julian Bittner (r.). Der Mann für die Dynamik fällt wohl länger aus. Foto: rabuser © rabuser

Der Spitzenreiter aus Garmisch-Partenkirchen trifft am kommenden Spieltag auf den SV Raisting. Dabei müssen die Hausherren auf zwei Leistungsträger verzichten.

Garmisch-Partenkirchen – In der Vorwoche bestand der 1. FC Garmisch-Partenkirchen den Stresstest. Beim TSV Neuried erkämpfte man sich in Unterzahl einen knappen 1:0-Erfolg. Widerstand ist auch an diesem Samstag zu erwarten. Mit dem SV Raisting gastiert ein vor Selbstvertrauen geradezu stotzendes Team am Gröben. Anders als erhofft, muss der Spitzenreiter weiterhin auf eine Handvoll Stammkräfte verzichten.

Die gute Nachricht vorweg: Momo Ndiaye steht wieder im Kader und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der Startelf. Der 30-Jährige hat seine Rotsperre aus dem Match in Denklingen abgebrummt, war am vergangenen Montag bereits einer der Garanten für den Heimdreier der Reserve. Wie wichtig Ndiaye für die Stabilität der Mannschaft ist, wurde während seiner Abwesenheit einmal mehr deutlich.

Florian Heringer hatte sich weitere Rückmeldungen erhofft, doch die bleiben vorerst aus. Allen voran bei Christoph Schmidt war von einem Comeback auszugehen. Der Innenverteidiger trainierte am Dienstag auch recht intensiv mit den Kollegen. Zwei Tage später aber sendete der lädierte Muskel bedenkliche Signale.

Und jetzt droht auch noch Florian Langenegger auszufallen. Schon in Neuried meldete er frühzeitig die Auswechslung an, biss sich aber trotz spürbarer Muskelverhärtung bis zum Ende durch. Selbst initiierte Belastungstests während der Woche verhießen nichts Gutes – Einsatz fraglich. Weil zudem Kevin Hock nach seiner Notbremse in Neuried aussetzen muss, fragte Heringer mal Dominik Schuberts Bereitschaft ab, ein zweites Mal in dieser Spielzeit der Mannschaft beizustehen. Die Rückmeldung des Routiniers war positiv. Sämtliche Personalien der FC-Defensive wären damit abgearbeitet.

Fehlt noch die bittere Eilmeldung aus der Abteilung Dynamik. Wie weit Julian Bittner dem FC im Aufstiegsrennen noch helfen kann, ist ungewiss. Nach einem Pressschlag im Training war es vorbei für den 22-Jährigen. Heringer vermutet nach ersten Einschätzungen, dass just jene Verletzung wieder aufgebrochen ist, wegen der Bittner zu Beginn der Rückserie aussetzen hat müssen: Außenbandriss im Sprunggelenk. „Richtig bitter, er war zuletzt in Neuried enorm stark“, bedauert der Coach.

Bleiben noch zwei finale Gesichtspunkte: Der Gegner, aber auch das eigene Spiel. Raisting gibt seine Visitenkarte mit dem Stempel von vier Siegen aus fünf Partien ab. „Mit uns zusammen die beste Mannschaft gegen den Ball und enorm zweikampfstark“, unterstreicht der FC-Coach. Der Weg zum Erfolg werde „wieder überwiegend“ über die Grundtugenden führen. „Es wird kein Leckerbissen werden, geht für uns aber um drei wichtige Punkte“, betont der 38-Jährige.

Dass die Souveränität der Hinrunde nur phasenweise zum Tragen kommt, macht Heringer indes an einer ungewollten Verkrampfung fest. Der Blick auf Tabelle und Verfolger lässt sich nicht so ohne Weiteres lösen. Immer wieder versucht Heringer, den Faktor Gelassenheit zu betonen. „Wir schauen darauf, locker zu bleiben und Spaß am Fußball zu haben.“ Wenn es denn immer so einfach wäre. (or)