Perspektive für den Nachwuchs: FC Bad Kohlgrub meldet Zweite Mannschaft

Von: Andreas Mayr

Teilen

Hat wieder mehr Spieler um sich: Bad Kohlgrubs Coach Oliver Pajonkowski (schwarzes TShirt) trainiert die Erste und die Zweite gemeinsam. © Andreas Mayr

„Super wichtig“ findet Oliver Panjonkowski die Einführung der zweiten Mannschaft beim FC Bad Kohlgrub. Die Reserve startet in der C-Klasse.

Bad Kohlgrub – Auf dem Papier stehen 30 Fußballer. Zu viele für eine Mannschaft. In der Rückrunde hat Oliver Pajonkowski bereits Spielern absagen müssen. „Die sollen aber trotzdem spielen am Wochenende“, findet der Trainer des FC Bad Kohlgrub. Deshalb hat der Verein zur neuen Saison 2022/23 wieder eine Zweite Fußball-Mannschaft angemeldet. Nach dem ungebremsten Fall samt Ende der Zweiten sah es lange nach einem schleichenden Tod aus für den Verein im Ammertal. Nun hat sich der FC konsolidiert, um die Zeit bis zum nächsten Schwung Nachwuchskräfte zu überbrücken.

Drei, vier Jahre etwa müssen sich die Kohlgruber gedulden. Im A- und B-Jugendbereich herrscht noch Dürre. „Irgendwo hat jeder Dorfverein ein Loch“, sagt Pajonkowski. In den Jahrgängen danach drücken dafür genügend Kicker mit Potenzial nach oben. Christian Hager, der auch Jugendleiter ist, hat vor Jahren in der E-Jugend mit dem Neuaufbau begonnen. Mittlerweile haben seine Burschen die U15 erreicht. „Ab dem Zeitpunkt haben wir reichlich“, betont Pajonkowski. Sie sollen sehen, dass sich im Dorf nach wie vor etwas bewegt, dass der FC eine Perspektive bietet. „Super wichtig“ nennt der Coach der Ersten Mannschaft sein neues Reserveteam.

FC Bad Kohlgrub: Enge Verzahnung zwischen erster und zweiter Mannschaft geplant

Nach der Winterpause hatte sich die Lage in Bad Kohlgrub entspannt. Routiniers kehrten zurück, der Kader wuchs. Im Frühjahr stieß nochmals ein Schwung dazu, Kicker wie Daniel Nießner oder Christoph Mayr, die früher schon für Kohlgrubs Zweite und Dritte Mannschaft aufliefen. „Sie haben wieder mehr Zeit und Lust.“ Im Hintergrund drechselten die Verantwortlichen an einer Lösung. Mit einem Riesenteam in der Kreisklasse würde man vielen Spielern nicht gerecht werden. Das neue Modell sieht eine enge Verzahnung beider Mannschaften vor. Sie trainieren zusammen, neben dem Platz bilden sie ohnehin seit jeher eine Gemeinschaft. „Das war bei uns schon immer zusammen und wird immer zusammen bleiben“, betont Pajonkowski.

Als zweiten Mann mit Verantwortung installiert der FC Sebastian Kayed, der die Reserve an Spieltagen begleiten und betreuen wird. Der Startschuss erfolgt in der C-Klasse 7 mit Duellen gegen Mittenwald II, DJK Penzberg II, Schlehdorf II, Bichl II, VTA II sowie die Neulinge von Geto-Dacii II aus Garmisch-Partenkirchen. Sportliche Ziele rücken in Bad Kohlgrub für den Anfang in den Hintergrund. „Lasst und erst mal loslegen“, sagt Pajonkowski, wenngleich er seine Kicker „nicht für die schlechtesten“ der Klasse hält.

In ein, zwei Jahren will der FC Bad Kohlgrub in der C-Klasse oben mitmischen

Mit vielen hat er selbst zusammen gekickt, kann das daher beurteilen. Ein, zwei Jahre dauere es womöglich, bis diese Truppe in der C-Klasse oben mitmischt. „Erst mal geht es darum, zu spielen.“ Angesichts der jüngsten Entwicklung sagt der Trainer: „Aus dem tiefsten Tal sind wir schon ein bisschen draußen.“ Gewiss habe man eine Schreckenssaison in der Kreisliga gespielt. Doch gerade in der Rückrunde habe man sich „auf einem sportlich besseren Damm“ bewegt.

Gilt es nur noch, das Drumherum wieder zu beleben, das Dorf wieder an den Fußballplatz zu locken. In dieser Hinsicht unternimmt der FC am Sonntag, 10. Juli, einen Versuch mit der ersten Ausgabe des Heandl-Cup – ein Turnier für Ortsvereine. Ähnliche Versionen hat es bereits früher gegeben. „Das wollen wir wieder aufleben lassen“, sagt Pajonkowski über das Gaudi-Turnier, bei dem es weniger um Erfolg und Siege geht. „Das hat eher einen anderen Charakter.“ (ANDREAS MAYR)