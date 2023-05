Pflicht vor langersehnter Pause: Murnau muss im letzten Auswärtsspiel nach Neuried

Teilen

Der Blick geht schon Richtung Sommerpause – doch zuvor müssen Manuel Diemb (v.) und Co. noch zweimal ran. © Andreas Mayr

Bei der Masseneuphorie, die den TSV Murnau umgibt, sollte man eines nicht vergessen: Diese Mannschaft, herangezüchtet, um aufzusteigen, hat seit zwei Jahren keine normale Sommerpause mehr erlebt.

Murnau – Voriges Jahr ging sie nach dem Relegationstriumph praktisch nahtlos in die Vorbereitung auf die Bezirksliga über. Die vielen Meilen, welche die Spieler in Training wie Partien gesammelt haben, sind „vielleicht auch ein Grund, warum uns die Luft ausgeht“, sagt Martin Wagner. Höhere Belastung führt zu erhöhtem Verletzungsrisiko, das ist keine neue Erkenntnis. Deshalb kündigt der Trainer schon jetzt drei, vier Wochen Pause nach dem letzten Saisonspiel an. „Für uns ganz wichtig, um die Wunden zu lecken. Dann hat man auch wieder Bock auf die Kugel.“

Zuvor hat der TSV aber noch sein Pflichtprogramm abzuarbeiten, das am Samstag (14 Uhr) eine Fahrt nach Neuried vorsieht. Über Gegner spricht man an der Poschinger-Allee derzeit kaum. Die eigenen Probleme überstrahlen alles. In dieser Woche trainierten die Kicker nur zweimal, „aber beide Male sehr gut“, betont Wagner.

Weit wichtiger aber waren die Neuigkeiten aus dem Hause Roman Trainer. Der Stürmer hatte sich vorige Woche gegen den SV Aubing unglücklich verletzt, als er mit dem rechten Fuß voraus in eine Flanke sprang und am Pfosten aufschlug. „Die Verletzung war natürlich im Kopf“, sagt Wagner. Freitag stand ein weiterer Termin beim Spezialisten an. Im besten Fall sind nur die Außenbänder im Sprunggelenk gerissen. Über den schlimmsten Fall reden sie in Murnau lieber nicht.

Vorsorglich hat der Coach bei den Alten Herren nachgefragt, ob nicht der eine oder andere auf der Bank Platz nehmen könnte. „Ich bin froh, wenn ich elf Leute zusammenbringe“, gesteht der Coach. Gemeint sind elf Leute aus dem Bezirksligakader. Die A-Jugendlichen werden zur Reserve abgestellt, die will schließlich den ersten Matchball in der A-Klasse gegen die SG Hungerbach II verwandeln und den Aufstieg in die Kreisklasse eintüten.

Um die vielen Jugendlichen drehten sich auch die Gespräche unter der Woche. Wagner und Co. trieben die Kaderplanungen für die nächste Spielzeit voran. Nur einen Wackelkandidaten gebe es noch, sagt der Coach, ohne einen Namen zu nennen. Der Rest der Jugendspieler gab sein Wort für das neue Jahr. Trainer Wagner zahlt es direkt mit einem Bekenntnis pro Jugend zurück: „Wir wollen es mit den eigenen Leuten packen“, betont der Habacher. Die 2005er (aktuell jüngerer U19-Jahrgang) werden im Laufe des Jahres spielberechtigt. Wagner hält es wie seine Vorgänger und will die Besten schon in die Erste Mannschaft integrieren. „Da sind richtig starke Jungs dabei, auf die wir setzen.“ Fabio Grund nennt er unter anderem, das wohl größte Torwarttalent im Murnauer Nachwuchs. „Das war ein Ziel für mich, dass die Jungs zusammenbleiben.“

Denn ja: Die Jungdrachen sind begehrte Ware auf dem Transfermarkt. Von allen Seiten, von den Heimatvereinen wie den höherklassigen Clubs, werden sie umworben. Genauso schaut sich der TSV nach Neuzugängen um, die zur Vereinsphilosophie passen. Dem Vernehmen nach soll darunter auch ein Kracher sein. Doch das ist Thema für andere Tage. Noch konzentrieren sie sich in Murnau auf die letzten beiden Aufgaben vor der lang ersehnten Pause.