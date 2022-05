FC Oberau: Fußballerinnen mit Kantersieg - Platz Zwei ist sicher

Die Damen des FC Oberau (grünes Trikot) können nicht mehr vom zweiten Platz gestoßen werden. © katrin martin

Die Fußballerinnen des FC Oberau sind nicht mehr von Platz zwei der Bezirksliga zu verdrängen. Das steht drei Spieltage vor Saisonende fest, da der FCO in Unterpfaffenhofen-Germering mit 8:0 gewonnen hat.

Oberau – Die Gastgeberinnen waren völlig überfordert und mussten zudem ihre Torhüterin durch eine Feldspielerin ersetzen. „Sie hatte aber am wenigsten Schuld“, sagte Oberaus Trainer Markus Schmidt, „die Tore hätten wir auch so geschossen“. Nach dem Führungstreffer von Sonja Resch erhöhte Juna Suppan auf 2:0 – da waren gerade mal 15 Minuten gespielt. Noch vor der Pause erzielte Suppan auf 3:0 per Elfmeter. Wermutstropfen dabei: Die gefoulte Julia Arndt musste mit Bänderriss gegen Laura Schwarz ausgewechselt werden.

Nach dem Wechsel trugen sich Lisa Fischer, Nina Amman (2), nochmals Suppan und Michaela Schrenker in die Torschützenliste ein. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können, doch Oberau vergab diverse Chancen, zudem funktionierte die Abseitsfalle der Gastgeberinnen. (ku)