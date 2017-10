Polymeridis erlöst Murnau mit dem Außenrist

Joker rettet Remis gegen Waldram

von Andreas Kögl schließen

Nasis Polymeridis gleicht in der Schlussphase für Murnau zum 2:2 aus. Der Taktikkniff von Coach Betzel gegen Waldram geht auf.

Punkte verloren oder Punkt gewonnen? Diese Frage stellt sich meistens nach einem Unentschieden. Nicht für Andree Betzel, den Trainer des TSV Murnau. Nach dem 2:2 gegen die DJK Waldram am Samstagnachmittag stellt er klar: „Wenn man so kurz vor Schluss noch den Ausgleich macht, ist das immer ein gewonnener Punkt.“ Keinesfalls unverdient, denn aufgrund der klaren Torchancen hätte Murnau die Partie auch für sich entscheiden können.

Betzel ließ erstmals mit einem 4-1-4-1-System antreten und fand Gefallen an der neuen Spielordnung. „Die hat echt gut funktioniert“, sagt der Coach, der sich über den gelungenen Schachzug freute. Trotzdem mussten die Platzherren auch diesmal einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einem weiten Ball von Benedikt Bergmoser über die gesamte Murnauer Abwehr fiel er Marley Amanquah direkt vor die Füße. Waldrams Routinier schaltete blitzschnell und traf zum 1:0. Dem Ausgleich kurz vor dem Seitenwechsel ging eine starke Einzelaktion von Andreas Knoll voraus. Auf der linken Seite narrte er gleich drei Gegenspieler und spielte zurück in den Rücken der Waldramer Abwehr zu Thomas Haas, der per Direktabnahme aus etwa elf Metern ausglich.

Ganz ähnlich lief die zweite Halbzeit ab. Nach gut einer Stunde schoss Lukas Hauptmann die Gäste erneut in Front. Doch die Gastgeber bewiesen eine prächtige Moral und waren gleich dreimal ganz nahe dran am Ausgleich. Fabian Hirschler traf aus 20 Metern nur den Innenpfosten, Haas schaffte es nach einer Flanke von Knoll nicht, den Ball mit der Brust über die Linie zu drücken, und Carlos da Silva Cunha scheiterte aus etwa sieben Metern mit einem Kopfball.

In der Schlussphase löste Betzel seine Abwehr auf, stellte auf eine Dreierkette um und schickte mit Nasis Polymeridis einen weiteren Stürmer aufs Feld. Der Murnauer Trainer bewies den richtigen Riecher. Der Grieche zirkelte den Ball zwei Minuten vor Schluss mit dem Außenrist ins Tor. „Den kann man auch einfacher machen“, sagt Betzel. Aber egal. „Hauptsache drin. Dadurch haben wir uns für den Druck, den wir aufgebaut haben, doch noch belohnt.“

TSV Murnau – DJK Waldram 2:2 TSV Murnau: Baumgartl, Giglberger, Meditz, Drews, Hausmann, Knoll, da Silva Cunha, Steindl, Haas (77. Polymeridis), Mann (68. Grgic), Hirschler - Trainer: Betzel - Trainer: Bierling - Trainer: TischerDJK Waldram: Kresta, Gebel, Kresta, Weilguni, Kresta (68. Fuchs), Aydin, Hanauer, Bergmoser, Hauptmann, Amanquah, Bochnig (75. Schlott) - Trainer: ZahnSchiedsrichter: - Zuschauer: 100Tore: 0:1 Amanquah (32.), 1:1 Haas (44.), 1:2 Hauptmann (62.), 2:2 Polymeridis (89.)

Quelle: fussball-vorort.de