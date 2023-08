Traumtor zum Traumstart: WSV Unterammergau gewinnt erste Kreisliga-Partie der Vereinsgeschichte

Zumeist sicher, einmal aber nicht: Peitings Keeper Julian Floritz unterlief ein folgenschwerer Patzer. Sehr zur Freude des WSV um den Doppeltorschützen Ferdinand Brauchle (Nummer drei). © Andreas Kögl

Der Aufsteiger aus Unterammergau feiert einen Premierensieg bei der Premiere. Mit 3:1 gewinnt der WSV gegen den TSV Peiting.

Unterammergau – Jahrelang hatten sie darauf gewartet, dann pfiff Schiedsrichter Felix Thiel die erste Kreisliga-Partie in der Vereinsgeschichte des WSV Unterammergau an. Und nach gerade mal 72 Sekunden zeigte Thiel bereits auf den Mittelpunkt: das erste Tor des WSV. Es ging aufs Konto von Ferdinand Brauchle und war zugleich der Grundstein für den späteren 3:1-Triumph über den TSV Peiting.

„Wir können unseren Jungs nur ein ganz großes Kompliment aussprechen“, sagte Tobias Benning stellvertretend für Chefcoach Josef Thiermeyer, der seine Emotionen auf dem Platz als Teil der Zweiten Mannschaft verarbeiten musste. „Wir haben sehr diszipliniert gespielt, hatten zwischendrin aber auch etwas Glück. Doch das braucht man halt auch“, betonte Benning. Der Führungstreffer fiel nicht nur sehr früh, er bleibt vermutlich sogar das schönste Tor der Saison.

Traumtor und Traumstart für Unterammergau

Es ist nur sehr schwer vorstellbar, dass dieser Treffer noch von jemandem getoppt wird. Josef Klarwein zirkelte das Leder von der rechten Seite des Peitinger Strafraums in Richtung gegenüberliegendes Sechzehnereck. Dort tummelten sich mit Robin Reiter und Brauchle zwei Teamkameraden. Mit einem bestimmenden „Leo“ machte Letzterer mehr als deutlich, dass er sich um die Abnahme kümmern wollte. Im nächsten Augenblick sprang er hoch, legte seinen Körper quer in die Luft und hämmerte das Spielgerät mit einem Seitfallzieher in den linken Winkel. Traumtor und Traumstart zugleich.

Dadurch angefixt, strotzten die Platzherren vor Selbstbewusstsein. Von Nervosität war bei den Kreisliga-Novizen nichts zu sehen, im Gegenteil. Sie versuchten durchaus, der Partie ihren Stempel aufzudrücken. Nach Patzer der Gäste hatte Brauchle gar das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an TSV-Keeper Julian Floritz. Doch nach und nach schwamm sich Peiting frei, einmal rettete der Außenpfosten, einmal reagierte Marco Diroma blitzschnell. Der WSV-Torhüter war auch nach dem Seitenwechsel dreimal auf der Hut und hatte großen Anteil am Fortbestand der Führung.

Eigentor aus über 30 Metern

Die war da schon auf 2:0 angewachsen, denn Peitings Elias Heiß fabrizierte ein sensationelles Eigentor. Aus gut 30 Metern spielte er den Ball zurück zu Floritz, übersah jedoch, dass der Keeper weit vor seinem Tor stand. Er eilte zurück und hätte das Leder wohl locker klären können – doch er trat am Ball vorbei.

Spannung keimte nochmals auf, als Peitings Maximilian Neufing den Anschluss erzielte. Die Gäste drückten fortan vehement auf den Ausgleich. Doch der WSV sah die Ziellinie und somit den Schlusspfiff näherkommen. Und als Sebastian Moser seine ganze Routine ausspielte und gegen zwei Gegenspieler einen Strafstoß rausholte, den Brauchle souverän zum 3:0 verwandelte, war die Partie entschieden.

„Jeder einzelne Spieler hat heute seinen Teil dazu beigetragen, dass wir hier nun als Sieger stehen“, lobte Benning. Einzelne Akteure herauszuheben, sei bei einer solchen Mannschaftsleistung schwierig. Dennoch adelt der Co-Trainer neben Keeper Diroma und den beiden Innenverteidigern Moritz Korntheuer und Simon Stumpfecker auch Robin Reiter. „Mit seiner glänzenden Ballbehandlung hat er oft ein bisschen Druck vom Kessel genommen.“ (Andreas Kögl)