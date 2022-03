Punkten beim Schlusslicht: SV Uffing zu Gast beim ASV Antdorf

Teilen

Nicht mehr so oft am Ball: Fabian Klier muss zwecks Studium in Österreich beim SV Uffing kürzertreten. © Oliver Rabuser

Der SV Uffing ist am Sonntag (14 Uhr) zu Gast beim ASV Antdorf. Die Kreisklasse-Fußballer um Trainer Thomas Neumeier wollen beim Schlusslicht punkten.

Uffing – Seit Anfang Februar hat Thomas Neumeier die Fußballer des SV Uffing wieder um sich geschart, um sich auf den Rest der Kreisklassen-Saison vorzubereiten. Ein Restprogramm, das für den Tabellenfünften diesen Sonntag um 14 Uhr gleich mit einem Gastspiel bei Schlusslicht ASV Antdorf beginnt.

„Ich bin mir sicher dass es kein Zuckerschlecken wird“, betont der SVU-Übungsleiter. „Antdorf steht mit dem Rücken zur Wand und wird sicherlich alles daransetzen, um doch noch das rettende Ufer zu erreichen.“ Es ist ja auch kein aussichtsloses Unterfangen der Platzherren. Ganze sechs Mannschaften trennen gerade einmal zwei Punkte am Tabellenende.

Deswegen schrillen bei Neumeier auch die Alarmglocken. „Bei solchen Spielen besteht immer die Gefahr, dass man den Gegner unterbewusst unterschätzt“, weiß er. „Aber das darf nicht passieren, sonst zieht man ganz schnell den Kürzeren.“ Was die Sache für Neumeier nicht einfacher macht, ist die Aufstellung. Die ist derzeit nicht planbar. „Unmöglich“, bestätigt Neumeier im Hinblick auf die Corona-Lage. „Für uns Trainer ist das nicht mehr schön, sogar auf zwei oder drei Tage im Voraus zu planen, ist schon schwierig. Da sind wir jetzt oft genug auf die Schnauze gefallen.“

Zum Abschlusstraining hat Neumeier noch mal fünf, sechs Rückkehrer aus der Isolation erwartet. „Aber ob ich die am Sonntag einsetzen kann, ist mehr als fraglich. Da müssen wir erst mal schauen, inwieweit sie belastbar sind.“ Bis auf die personellen Unannehmlichkeiten ist Neumeier mit der Vorbereitung ganz zufrieden. Neben den Übungseinheiten absolvierten die Uffinger drei Testspiele. Gegen Rottenbuch trennte man sich 1:1, gegen den SV Bad Tölz gab es einen 3:0-Sieg, gegen den ASV Habach verlor man mit 2:6. „Das war natürlich eine Klatsche“, gibt Neumeier zu. „Aber das kann man sicher mit zwei Fakten begründen. Zum einen war das Spiel zum Abschluss unseres Trainingslagers in Oberau, und wir hatten sicher nicht die frischesten Beine, zum anderen hat Habach ganz deutlich gezeigt, warum sie in der Kreisliga ganz oben dabei sind.“

Doch Neumeier weiß auch, dass diese Ergebnisse nicht mehr als Randerscheinungen sind. Jetzt zählt es wieder. „Klar ist die Zielsetzung, dass wir jede Begegnung gewinnen wollen.“ Schade für den Trainer ist, dass Fabian Klier jetzt in Österreich studiert und somit nicht mehr so oft zu Verfügung stehen wird. (Andreas Kögl)