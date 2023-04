Rasselbande gegen Routiniers - Murnau empfängt Bad Heilbrunn im Aufstiegsrennen

Von: Andreas Mayr

Teilen

Grünes Licht von den Ärzten: Murnaus Roman Trainer (grünes Trikot) darf nach achtmonatiger Pause aufgrund seines Kreuzbandrisses wieder spielen. FOTO: ANDREAS Mayr © ANDREAS Mayr

Nach dem Unentschieden gegen Neuhadern steht der TSV Murnau im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Süd unter Zugzwang. Unter Druck will sich der TSV aber nicht setzen.

Murnau – An sich klingt das schmuck: Als Trainer des TSV Murnau hat Martin Wagner noch kein Spiel verloren. Er sagt aber selbst: „Das ist Augenwischerei.“ Denn mit drei Unentschieden gegen schwächere Gegner hat sich der lange von Euphorie und Esprit getragene Aufsteiger ans Ende der Aufstiegsexpedition manövriert. Auf der Tour zum Gipfel, Relegationsplatz zwei, stürmen Haidhausen und Bad Heilbrunn nun voraus.

„Wir haben die Spiele zuletzt was hergeschenkt“, sagt der Coach. Deshalb könnte das Lokalduell mit Bad Heilbrunn am Samstag (16 Uhr) die letzte große Chance sein, um sich nochmals heranzupirschen an die zwei Rivalen. Wertet man beim TSV natürlich komplett anders. „So extrem sehe ich das nicht“, betont Wagner. Außerdem habe das Team in der Spielersitzung unter der Woche kein einziges Mal über die Tabelle gesprochen.

Es tut dem TSV ganz gut, das Tamtam um die Landesliga ein wenig auszublenden. Die Mannschaft – jünger als alle anderen – ist derzeit genug mit sich selbst beschäftigt. Auf der großen Baustelle, die auch schon Wagners Vorgänger Sven Teichmann beaufsichtigte, wird noch Wochen, wenn nicht Monate zu schuften sein. Um sich die nötige Härte für den Männerbereich anzueignen, braucht’s einfach Zeit und ganz viel Übung. „Das geht absolut nur über das Training. Wir versuchen, da die Härte zu provozieren.“

Welche Fortschritte die jungen Burschen gemacht haben, wird sich am Samstag zeigen. Gegner Heilbrunn hat in der Landesliga vornehmlich über Teamgeist und Zweikampfstärke bestanden. „Das gefällt mir an der Mannschaft so gut.“ Zwei Gegensätze prallen aufeinander. Die Routiniers gegen die Rasselbande. Heilbrunn hat den Aufstieg durchgemacht, der Murnau bevorsteht. Allerdings haben sie sich im 3750-Einwohner-Dorf immer schon in Zurückhaltung und Untertreibung geübt. Auch in dieser Saison äußert der HSV keinerlei Ambitionen auf eine Rückkehr in die Landesliga. „Sie sind immer sehr auf Understatement“, bestätigt Wagner. Dabei hätten die Heilbrunner allen Grund zum Protzen. Ihr Stamm liefert seit Jahren beständig gute Leistungen ab – ausgezeichnete Individualisten haben sie obendrein. Anton Krinner und Benedikt Specker versorgen die Offensive, Thomas Pföderl organisiert den Verteidigungsring im Mittelfeld. „Eine Granate auf der Sechs.“ Ihm kommt so ein starker Gegner gelegen, um den Stimmungsknick auszugleichen.

Man hat gemerkt, wie enttäuscht die Murnauer über den späten Ausgleich gegen Neuhadern waren. Der TSV steht vor einer gefährlichen Lage: Er darf sich bloß nicht runterziehen lassen von den Rückschlägen. Überwindet er dieses kleine Tief, ist im Endspurt alles möglich. Er habe schon so viele verrückte Dinge miterlebt in Saisonfinals, sagt Wagner. „Ich habe das Gefühl, dass die Burschen das ausgleichen wollen.“ Gepaart mit dem Derbycharakter und den vielen Zuschauern, die trotz miesem Aprilwetter zu erwarten sind, spornt das gewaltig an.

Und dann ist da noch die Sache mit Roman Trainer. Der Angreifer hat unter der Woche grünes Licht vom Arzt bekommen, darf acht Monate nach seinem Kreuzbandriss wieder kicken. Mehr als ein Kurzeinsatz wird’s für den jungen Stürmer nicht werden. Aber das ist zweitrangig. Hauptsache er spielt wieder Fußball. (am)