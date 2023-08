Raus mit Applaus

Von: Patrick Hilmes

Ausgeglichenes Duell: Dominik Korthals (r.) und Co. waren keinesfalls schlechter als Kreisligist MTV Berg. © Tamara Rabuser

Mit erhobenen Haupt hat sich die SG Farchant/Oberau aus dem Kreispokal verabschiedet. Im Finale der Gruppe Mitte verlor die SG mit 1:2 gegen den MTV Berg.

Oberau – Das war’s, aus der Traum. Der SG Oberau/Farchant ist der nächste Coup im Kreispokal nicht gelungen, sie scheiterte mit 1:2 (0:0) am MTV Berg im Finale der Gruppe Mitte. Und dennoch lauteten die ersten Worte von Coach Julian Ritter: „Ich bin einfach nur wahnsinnig stolz.“ Durfte er auch sein, denn sein Team brachte den Kontrahenten, der vergangene Saison noch zwei Klassen höher zu Werke ging, an den Rand einer Niederlage.

Ausgeglichene erste Hälfte

Dass da ein Kreisklassist einen Bezirksliga-Absteiger mit beinahe unverändertem Kader empfing, wurde lange Zeit nicht sichtbar. Hingegen bewegten sich die Oberauer und Farchanter auf Augenhöhe mit ihren Kontrahenten. Nun möchte man meinen, dass der vermeintliche Underdog den Bus auf der Torlinie parkte und davor ein paar Mauern mauerte. Dem war aber nicht so. Natürlich gehörte das Spiel vermehrt den Gästen aus Berg, doch die Platzherren verkrochen sich nicht, versuchten jeden Umschaltmoment zu nutzen, eigene Nadelstiche zu setzen, ohne dabei ins offene Messer zu laufen. Funktionierte bestens. Berg kam zwar zu Halbchancen, doch da konnte die SG mithalten. Ein sauberer Pass mehr oder etwas erhöhte Präzision im Abschluss, dann hätte es schon zur Pause 1:0 stehen können.

SG geht in Front, doch der MTV ist cleverer

Tat es aber erst nach 78 Minuten. Die Gastgeber hatten die Druckphase des MTV nach Wiederbeginn gemeistert, da fanden sie per Steckpass Sebastian Korthals. Und der bewahrte allein vor dem Tor die Ruhe. Plötzlich schien der nächste Pokalcoup greifbar. Doch lediglich drei Minuten mimte Bernard Crnjak den Partycrasher. Nach Standard war er per Kopf zur Stelle. Ritter urteilte: „Wieder ein Kopfballgegentor, ist uns schon häufiger in der Vorbereitung passiert.“ Doch ansonsten keine Spur von Kritik. Die folgte auch weitere drei Zeigerumdrehungen später nicht. Über links brach Beerg durch und letztendlich verwandelte Marcel Höhne ins lange Eck. „Der verzögert gut, hat er stark gemacht“, kommentierte Ritter. Auch hier kein negatives Wort über sein Team. Das bedurfte es einfach nicht, da sich niemand etwas vorzuwerfen hatte. Denn ausschließlich in diesen wenigen Minuten wurde der Klassenunterschied dann doch sichtbar. „Es war nicht unsere fehlende Konzentration, sondern deren Qualität. Die machen das einfach clever“, urteilte der SG-Coach. Vielmehr weckte diese ganze Pokalsaison bei ihm mächtig Vorfreude auf die am Wochenende beginnende Spielzeit.