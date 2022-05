Reichlich Selbstvertrauen für die Relegation

Von: Andreas Mayr

Szene mit Déjà-vu-Charakter für Polling: Georg Kutter dreht jubelnd ab. Insgesamt erzielt der Murnauer fünf Treffer in der Partie und sichert sich damit auch den Titel als bester Kreisliga-Torjäger der Zugspitz-Region. © ANDREAS MAYR

Mit einem 6:0-Kantersieg über den SV Polling hat der TSV Murnau die Saison in der Fußball-Kreisliga beendet. Nun folgt die Zugabe: In der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga treffen die Murnauer auf den TSV Peiting.

Polling – Nach dem Abpfiff in Polling zückte der Murnauer Anhang im Eiltempo seine Smartphones. Jeder wollte wissen, was sich in der Kreisliga 2, der Nachbargruppe tat. Zwei Fragen mit Gewicht standen noch aus: Gegen wen tritt der TSV in der Relegation an? Und schafft es Georg Kutter, die 15 Kästen Weißbier als bester Torjäger aller Kreisligen in der Region zu holen? Nun, Murnaus nächster und letzter Prüfstein auf dem Hindernislauf in die Bezirksliga heißt TSV Peiting, Ex-Klub wie Heimatverein von Trainer Tim Schmid. Wie gut er die Peitinger kennt, erzählte er gleich nach dem 6:0-Triumph in Polling. „Ich habe fast jeden einzelnen Spieler schon trainiert“, scherzt Schmid.

Die Pointe des Nachmittags lieferte Kutter. Seine fünf Treffer glichen einer Klammer um diese höchst erfolgreiche Spielzeit des TSV. Mit seiner Verpflichtung aus Uffing hatte Murnau im Sommer 2021 seine Ambitionen nach oben offengelegt – und er enttäuschte nicht. Mit 32 Toren in 23 Partien gewann er locker den Torschützentitel der Kreisliga 1, obendrein die großzügige Weißbierlieferung als bester Torjäger der Zugspitzregion. Sein Fernduell mit Manuel Eichberg aus Utting war der spannendste Handlungsstrang des letzten Spieltags aus Murnauer Sicht. Zumal viele Pollinger den Uttinger Stürmer ganz gut kennen. „Die werden einen Anschiss kriegen“, scherzt Trainer Robert Färber. Denn Kutter ging mit einem Defizit von drei Treffern in die Partie. Bereits mit der ersten Aktion zeigte er, warum sie im Vereinsheim hinterher sagten: „Der Kutter, der ist doch drei, vier Klassen zu gut für die Liga.“ Mit seinem kraftvollen Antritt ließ er vier Verteidiger zurück und traf per Linksschuss. Zehn Minuten später hatte er seinen Hattrick geschafft und Eichberg eingeholt. „Wenn du den Schorsch im Sechzehner frei zum Abschluss kommen lässt, macht er die“, sagt Färber. „So muss ein Torjäger sein“, lobt Schmid. Mit zwei weiteren Treffern in Hälfte zwei sicherte er die 15 Kästen Bier. „Wenn er Sportsmann ist, gibt er eine ab“, witzelt Färber ob der Abwehrleistung seiner Mannschaft, die zum Toreschießen einlud. Zwei, drei habe sich sein Team quasi selbst reingeschossen. „Gott sei Dank waren wir gesichert.“

Mit den frühen drei Treffern entledigte sich Murnau allem Druck durch Verfolger Lenggries. „Ich war schon angespannt“, räumt Schmid ein. Gewiss hätte er sich mehr Spannung um Platz eins gewünscht, doch auch Deisenhofen II löste seine Aufgabe in Kreuth souverän. So blieb bei Murnau nur die Freude über die eigenen Errungenschaften. Mit 90 Treffern in 24 Partien schließt der TSV die Kreisliga als beste Offensivmannschaft ab. Zudem gelang die Integration der A-Jugendlichen vorbildlich. Julius Heinen stand direkt in der Startelf. Zwischenzeitlich kickten in Hälfte zwei zeitgleich sechs Fußballer, die noch für die U19 spielberechtigt sind.

Eine kleine TSV-Delegation, die in Polling blieb, erfreute sich anschließend an der Niederlage des 1. FC Garmisch-Partenkirchen. In Murnau freut man sich auf ein Derby in der Bezirksliga. Dazu muss der TSV allerdings die Zusatzpartien gegen Peiting überwinden. Wann sie stattfinden, wird heute ausgelost.