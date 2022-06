WSV Unterammergau in der Relegation: Nervenkitzel für das „junge Gemüse“

Von: Oliver Rabuser

Jetzt braucht es alle Kraft für die Relegation: Pius Zehetmeiers (r.) Einsatz ist allerdings fraglich. Foto: Mayr © Mayr

Eine junge, hungrige Mannschaft steht kurz vor ihrem großen Ziel: dem Aufstieg. Schon wieder, möchte man im Fall des WSV Unterammergau sagen.

Unterammergau – Nach dem knappen Scheitern aufgrund der Quotientenregelung in der Abbruchsaison 2019/21 geht es diesmal nicht um Nachkomma-Stellen, sondern in die Relegation: Innerhalb von drei Tagen entscheidet sich die Zukunft der WSV-Fußballer in zwei nicht ganz alltäglichen Spielen.

Besteht das Team gegen den TSV Peißenberg, geht es erstmals rauf in die Kreisliga. Das Hinspiel steigt am Mittwoch (18.30 Uhr) am Peißenberger Sportzentrum.

Trainer Josef Thiermeyer sieht die Vorteile klar bei seinem Team, das als Herausforderer antritt. Als Argument führt er vor allem einen mentalen Aspekt an. Fraglos sind Kreisliga-Spieler, die teilweise zuvor auch höherklassig aktiv waren, in einigen Situationen sicher „ausgebuffter als wir“. Doch schleppen sie nach Meinung Thiermeyers den Ballast einer Saison jenseits der Vorstellungen mit sich herum. Er spricht von „belastenden Emotionen“, mit denen die Peißenberger nun definitiv umgehen müssen.

Seine Elf könne – zumindest in der Theorie – ohne hemmenden Druck befreit aufspielen und den Platzhirsch durch forsches Agieren in Bedrängnis bringen, „Wir haben junges Gemüse auf dem Platz, das nicht kaputt geht, sollte es nicht klappen.“ Einen Mehrwert hat diese Relegation für den Trainer in jedem Fall – egal wie sie ausgehen mag. „Es hilft für die nächsten Jahre, man ist dann gereifter.“

Vorbereitet hat sich der WSV bestens auf das Duell mit Peißenberg. Freilich musste die Enttäuschung nach der Heimniederlage gegen Eglfing verarbeitet werden, die letztlich für das Abrutschen auf Position zwei und nun für das Nachsitzen verantwortlich war. Und natürlich habe man am letzten Spieltag Hoffnungen in den SV Uffing gesetzt. Doch mit der Situation muss man leben. „Es ist nicht so chillig, als direkt aufzusteigen“, räumt Thiermeyer ein. Doch er bleibt pragmatisch: „Gut für die Entwicklung der Spieler ist das allemal, sich damit auseinandersetzen zu müssen.“

Die Besonderheit von Ausscheidungsspielen hält er seinen Mannen klar vor Augen. „Relegation ist das Geilste überhaupt für einen Fußballer.“ Die vielen Zuschauer, der K.o.-Modus, aber auch der weitestgehende Wegfall taktischer Zwänge. Personell ist der WSV bestens aufgestellt. Einzig hinter Moritz Korntheuer und Pius Zehetmeier steht noch ein Fragezeichen, weil sie ein paar muskuläre Probleme plagen.

Florian Heringer, künftiger Coach des 1.FC Garmisch-Partenkirchen, hat im Hinspiel hingegen nicht alle Stammkräfte zur Verfügung. Vier vornehmlich defensive Akteure nennt er bei den Ausfällen, zudem ist der Einsatz von Kapitän Christoph Berner nicht sicher. Doch auch im TSV-Lager blickt man positiv auf die Relegation. „Wir können eine Saison, die nicht den Erwartungen entsprochen hat, in zwei Spielen rausreißen“, gibt Heringer zu bedenken. Während es für ihn die erste Ausscheidung ist, kennen einige der Spieler den Nervenkitzel bereits vom Aufstieg gegen Hausham. Heringer spricht von „zwei 50:50-Spielen“, in denen seine Elf „mutig nach vorne, aber ohne das letzte Risiko“ spielen soll.

Zum Spiel

TSV Peißenberg – WSV Unterammergau

Spielort: Mittwoch, 18.30 Uhr, Sportzentrum Peißenberg.

Schiedsrichter: Florian Ziegler.

WSV-Kader: Diroma (Vogt) – Korntheuer, Grotz, Zehetmeier, Stumpfecker, Schwarz, Reinecke, Sebic, Moser, A. Speer, T. Speer,

Kröker, Klemm, Hartwig, Reiter, Brauchle.