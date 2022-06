Rettung im dritten Anlauf

Teilen

Der Moment der Entscheidung: (v.l.) Sebastian Korthals, Dominik Korthals, Christoph Lössl (verdeckt) und ein Fan bejubeln das Tor von Paul Colorio (Nummer 13). FOTO: Kögl © Andreas Kögl

Die SG Oberau/Farchant spielt auch nächste Saison in der Kreisklasse. Die Spielgemeinschaft verhinderte in der zweiten Relegationsrunde mit einem 3:0-Erfolg über den SV Raisting II den Abstieg.

Huglfing – Am Ende waren alle Qualen, alle Schmerzen der letzten Wochen wie weggeblasen. Nach dem 3:0-Erfolg im alles entscheidenden Relegationsspiel gegen den SV Raisting II brachen bei Spielern, Trainern, Freunden und Anhängern der SG Oberau/Farchant sämtliche Dämme. „Ich bin so happy“, gab Chris Schicker, der den im Urlaub weilenden Trainer Sascha Handke an der Seitenlinie federführend vertrat, beinahe schon nüchtern zu Protokoll. Währendessen jubelten seine Spieler lautstark und führten die ersten Freudentänze auf.

„Mich freut’s vor allem für die Jungs. Die haben es sich absolut verdient in der Kreisklasse zu bleiben. Da gehören sie hin.“ Auch wenn Handke gerade in Jesolo seinen Familienurlaub verbringt, gedanklich war er gestern Abend nur bei seinem Team. Gleich mehrfach versuchte er, aktuelle Informationen per Handy zu bekommen. So verging in der Schlussphase wohl kaum eine Minute, in der nicht irgendein Telefon eine eingehende Nachricht Handkes vermeldete. Ob der SG-Coach allerdings in diesen Momenten eine Rückmeldung bekommen hat, scheint zumindest fraglich. Zu sehr fieberten alle, die es mit der SG halten, dem Schlusspfiff entgegen.

Das konnten sie sogar relativ entspannt machen, denn acht Minuten vor dem regulären Ende markierte der gerade eingewechselte Paul Colorio das 2:0. Der erlösende Treffer. Denn zuvor konnte man sich nie ganz sicher sein, ob Raisting nicht doch noch ein Geniestreich gelingen würde. Ein solcher gelang Christoph Lössl in der 41. Minute. Per Alleingang von der Mittellinie aus sorgte er für den ersten Jubelausbruch der Spielgemeinschaft. Genau zum gleichen Zeitpunkt fiel vor ein paar Wochen, als sich beide Seiten am letzten Spieltag der Kreisklasse 3 gegenüberstanden ebenfalls, das 1:0 für Oberau. Ein gutes Omen? Absolut. In der Szene zum 2:0 unterstrich Sebastian Korthals, wie wichtig er für diese Mannschaft ist, wie sehr er in den Relegationsspielen gegen Dießen gefehlt hatte. Unwiderstehlich tankte er sich durch und setzte einen satten Schuss ab, den Raistings Torhüter zwar abwehrte, aber gegen Colorios Abstauber machtlos war. Den Schlusspunkt setzte Kapitän Dominik Korthals nach feiner Einzelleistung.

„Eigentlich waren wir schon weg und in der A-Klasse“, sagte Schicker. „Aber die Jungs haben so einen tollen Charakter, aufgeben war für sie nie eine Option.“