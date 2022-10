TSV Murnau: Riesenschritte mit fünf wackligen Minuten

Von: Katharina Bromberger

Überzeugt auch schon in der Bezirksliga: Tadeus Henn traf gegen Aubing zum 3:0 für den TSV Murnau und konnte einmal mehr seinen Trainer begeistern. © Andreas Mayr

Murnaus Trainer Sven Teichmann war voll des Lobes nach dem Auftritt seines TSV beim SV Aubing. Nur das Gegentor beim 3:1-Erfolg wurmte ihn.

München-Aubing – Wenn er sich das mal so überlegt. . . – „schon krass“, sagt Sven Teichmann, als er sich kurz noch einmal bewusst vor Augen führt, wer da für Murnau in München-Aubing auf dem Platz stand: fünf 18-Jährige. Die beiden mit Abstand ältesten waren 30 (Michael Marinkovic) beziehungsweise 29 (Torwart Felix Schürgers). Dann kam lange nichts. 22 – Emilio Schmidt Cabrera verwandelte den Foulelfmeter zum 1:0 – war der drittälteste im Team. „Echt krass.“ Vor allem, wenn man sieht, was diese junge Mannschaft leistete. Ihr Trainer jedenfalls gehört zu ihren größten Fans. „Die haben jetzt schon so Riesenschritte gemacht. Wer weiß, wohin das noch führt“, sagt Teichmann und meint damit einmal mehr besonders die Jüngsten, Jahrgang 2004, darunter Torschütze Tadeus Henn – er traf zum 3:0. Teichmann spricht das Lob aus in einem Moment, in dem er leise Kritik übt.

Es ist das Einzige, was ihn nach dem 3:1-Sieg gegen Aubing ein wenig stört. Der offensichtliche Schönheitsfehler: das Gegentor. Gerne würde Teichmann mal zu Null gewinnen. Selten ist das den Murnauern bislang geglückt. „Für den Torwart wär’s ja auch schön.“ Außerdem hätte es nicht sein müssen, stand mit dem TSV doch in seinen Augen die klar bessere Mannschaft auf dem Rasen.

Das ist das eine. Das andere kleine Manko: die Phase nach dem Treffer der Aubinger durch Taja Bulut in der 73. Minute. Auch die wurmen ihn ein wenig. In so einem Moment sieht er Unsicherheiten im Spiel, Nervosität. „Da fangen wir an zu wackeln.“ Fünf Minuten, in denen die Aubinger den Murnauern „wirklich Probleme gemacht haben“. Fünf unnötige Minuten. Doch Teichmann relativiert die Kritik sofort. Mit Gegentoren umzugehen, „müssen und werden sie lernen“. Auch haben sie sich schnell wieder sortiert und das Ganze „souverän zu Ende gespielt“. Es ist der Moment, in dem Teichmann wieder die Riesenschritte hervorhebt und wie „brutal viel“ sie in kurzer Zeit lernen. Murnau funktioniert als Gesamtgefüge.

Bestens haben alle die neue, defensivere Spielweise umgesetzt. Was – wie man auch an den drei Toren sieht – nichts mit mauern zu tun hat. Nur etwas kompakter steht der TSV künftig, betont Teichmann. Mit Erfolg. Wobei den Murnauern in Aubing auch der Kunstrasen ein wenig geholfen haben dürfte, das will der Coach nicht verheimlichen. Denn der Hauptplatz glich, was er gesehen hat, einer Kuhwiese. Auf so einem löchrigen Acker tue sich eine technisch starke Mannschaft wie die seine schwer. Aber bei der Entwicklung, die sie nimmt, dürfte sie künftig auch damit klarkommen.